Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши

Украинский ведущий романтического реалити-шоу Григорий Решетник рассказал о разрыве Максима Михайлюк и Даши Ульяновой. Ведущий признался, что героям помешала быть вместе чрезмерная эмоциональность и изнурительные условия проекта.

Откровенное признание о влюбленной паре шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник сделал в интервью для программы "Слава+", которое появилось на ютуб-канале Люкс ФМ.

Не секрет, что ведущий подружился с главным героем и поддерживает отношения с Максимом Михайлюком по сей день. Он собственными глазами видел, как зарождается история любви пилота с победительницей Дашей Ульяновой и утверждает, что в отсутствии желаемого хеппи-энда виноваты оба.

Григорий Решетник не стал отрицать, что условия проекта сложные как для холостяка, так и для девушек. По его мнению, Максим и Даша не смогли побороть эмоциональную усталость, которая дала о себе знать еще накануне финала. Кроме того, девушка слишком остро отреагировала на интим пилота с другой участницей. Паре не удалось решить конфликт спокойно благодаря диалогу, а их отношения так и завершились догадками.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik) on May 23, 2020 at 2:45am PDT

"Мне кажется, было эмоциональное истощение у каждого из них. Возможно, надо было немного спокойнее пообщаться Даше и Максу", - высказался Григорий Решетник.

Ведущий шоу "Холостяк" также отмечает, что после выхода проекта в эфир на героев обрушивается бешеная популярность, которая также вносит свои коррективы в характеры и полностью меняет привычный ритм жизни. Григорий Решетник убежден, что никакие отношения не имеют будущего, если между влюбленными отсутствуют диалоги и откровенные разговоры.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік (@grisha_reshetnik) on May 30, 2020 at 7:43am PDT

Напомним, что отношения пары закончились после того, как главный герой рассказал избраннице о сексе на проекте с другой участницей. На откровенное признание он решился после финала и через три недели после возвращения в Украину. Даша расценила такой поступок Макса как предательство и решила разорвать отношения. После этого пилот не пытался вернуть девушку, а ее чувства утихли.