Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши

Откровенное признание о влюбленной паре шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник сделал в интервью для программы "Слава+", которое появилось на ютуб-канале Люкс ФМ.
Не секрет, что ведущий подружился с главным героем и поддерживает отношения с Максимом Михайлюком по сей день. Он собственными глазами видел, как зарождается история любви пилота с победительницей Дашей Ульяновой и утверждает, что в отсутствии желаемого хеппи-энда виноваты оба.
Григорий Решетник не стал отрицать, что условия проекта сложные как для холостяка, так и для девушек. По его мнению, Максим и Даша не смогли побороть эмоциональную усталость, которая дала о себе знать еще накануне финала. Кроме того, девушка слишком остро отреагировала на интим пилота с другой участницей. Паре не удалось решить конфликт спокойно благодаря диалогу, а их отношения так и завершились догадками.
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"Мне кажется, было эмоциональное истощение у каждого из них. Возможно, надо было немного спокойнее пообщаться Даше и Максу", - высказался Григорий Решетник.
Ведущий шоу "Холостяк" также отмечает, что после выхода проекта в эфир на героев обрушивается бешеная популярность, которая также вносит свои коррективы в характеры и полностью меняет привычный ритм жизни. Григорий Решетник убежден, что никакие отношения не имеют будущего, если между влюбленными отсутствуют диалоги и откровенные разговоры.
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Напомним, что отношения пары закончились после того, как главный герой рассказал избраннице о сексе на проекте с другой участницей. На откровенное признание он решился после финала и через три недели после возвращения в Украину. Даша расценила такой поступок Макса как предательство и решила разорвать отношения. После этого пилот не пытался вернуть девушку, а ее чувства утихли.