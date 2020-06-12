Даша Ульянова влюблена: подробности

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" не смогла продолжить отношения с Максимом Михайлюком

После проекта история любви Даши и Максима не имела продолжения. Вокруг этого до сих пор идут много разговоров в сети. Однако Даша не опустила руки, активно ведет свою страницу в инстаграме и рассказывает о своей жизни подписчикам.

Недавно девушка дала интервью программе TrueStory на ютуб-канале. Во время разговора на вопрос, влюблена ли Даша, девушка ответила положительно.

Да. Мне стало легче, я выдохнула после этого всего. Во время карантина не получилось построить отношения, я очень переживала за это. Сейчас я чувствую любовь к себе, – отметила девушка.

Кто именно завоевал сердце 23-летней гимнастки пока неизвестно, девушка открыто заявляет, что у нее есть множество поклонников мужского пола. По словам Даши, все ее бывшие активизировались и даже пытаются снова построить с ней отношения.