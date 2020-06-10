Победительница Холостяк-10 рассказала о жесткой реакции папы на предательство Макса Михайлюка

Новости шоу бизнеса:Даша не стала скрывать, что отец был, мягко говоря, не в восторге.

Юбилейный сезон "Холостяка" закончился больше недели назад, а зрители канала СТБ продолжают обсуждать его неожиданный финал и следить за жизнью героев в Instagram. Даша Ульянова уже рассказала, пытался ли вернуть ее Макс Михайлюк, а теперь призналась, как ее отец отреагировал на то, что у пилота был интим с другой участницей проекта.

Об этом победительница шоу рассказала под одним из своих недавних постов. Так, одна из подписчиц гимнастки поинтересовалась, какой была реакция ее папы на предательство холостяка.

"Отец сказал, что жалеет, что пустил его на порог", - ответила девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С праздником вас @dasha_ulyanovaa Публикация от Даша Ульянова (@dashaulianova_like) 7 Июн 2020 в 10:05 PDT

Напомним, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова не смогли построить отношения вне проекта. Как выяснилось, главный герой имел интимную близость с другой участницей шоу. Победительница реалити расценила поступок пилота как предательство и не захотела продолжать с ним отношения.

"Если говорить конкретно об этой ситуации, то я ее воспринимаю не как измену, а как предательство. Потому что в моем представлении мы были парой еще после знакомства с моей семьей. Я говорила ему, что влюблена. Я уже проходила в своей жизни через измену и обнулиться сейчас, сказать: "Окей, забыли, идем дальше" я не могу", - признавалась 23-летняя гимнастка.