Модель Ирина Шейк впечатлила провокационным образом в ванной (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ирина Шейк выбрала стильную юбку леопардового принта и яркую красную сумочку, которой прикрыла обнаженную грудь.

Всемирно известная модель присоединилась к числу знаменитостей, которые приняли участие в благотворительном онлайн-аукционе и выставили вещи из своего гардероба на продажу.

Британское издание Vogue запустило онлайн-аукцион, в котором лотами стали вещи из гардероба мировых звезд. Вырученные средства от продажи одежды организаторы передадут благотворительным организациям Великобритании и Америки, которые борются с последствиями пандемии коронавируса и за права темнокожих людей.

Так, знаменитости публикуют фото, на которых появляются в вещах, которые готовы отдать на благотворительность. Ирина Шейк присоединилась к инициативе и показала фотографию на личной странице в инстаграме.

Модель позировала топлес, сидя на полу роскошной ванны. На ней была только длинная юбка с леопардовым принтом и пикантным разрезом до бедра. Поза Ирины Шейк идеально подчеркивала стройные ножки и хрупкую талию в соблазнительном наряде. Обнаженную грудь она прикрыла красной сумкой на золотой цепочке. Все вещи, которые звезда пожертвует на благотворительность, принадлежат к коллекциям британского премиального бренда Burberry.

Кроме юбки и сумки на ней серьги-кольца. Волосы Ирина Шейк решила собрать в пучок, а макияж сделать с акцентом на красных губах.