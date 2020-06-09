Алена Шоптенко очаровала сеть редкой фотографией с сыном

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская танцовщица искренне поздравила своего 2-летнего сына с днем рождения.

Сегодня, 9 июня, маленькому Алексею исполняется два года. Его звездная мамочка решила поделиться этой радостной новостью со своими поклонниками.

Известно, что мальчика назвали в честь отца Алексея Иванова. Елена оберегает сына от посторонних глаз и редко публикует совместные фотографии. До сих пор она не решалась показать лицо своего малыша.

На снимке мама с сыном позируют счастливыми. Они с нежностью целуют друг друга, показывая свою любовь. Оба имеют наряд синего цвета, что гармонично сочетает образы между собой. Это первое фото, на котором мальчик изображен сбоку. Обычно он позирует, стоя спиной к камере.

View this post on Instagram A post shared by ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) on Jun 9, 2020 at 2:54am PDT

"2 года! С днем рождения, мой любимый великан! Спасибо тебе за каждый наш день!" - написала в публикации Шоптенко.

Напомним, в июне 2013 года Алена вышла замуж за хореографа Дмитрия Дикусара. Однако брак длился недолго. В апреле 2016 года она заявила, что официально рассталась с Дмитрием. 15 октября 2016 года Шоптенко второй раз вышла замуж. Ее избранником стал известный предприниматель Алексей Иванов. 9 июня 2018 года у пары родился сын, которого назвали Алексеем.