"Настроение: танцевать для хейтеров": Александра Зарицкая станцевала в пикантном образе (Видео)

Новости шоу бизнеса:Солистка известной украинской группы KAZKA удивила фанатов роликом, который опубликовала в сети.

Солистка знаменитого коллектива KAZKA, Александра Зарицкая, озадачила фолловеров дикими танцами.

Ролик, который который она распространила на странице группы в инстаграме, быстро взбудоражил сеть и вызвал активные обсуждения. За день его посмотрели более 70 тысяч раз.

На видео звезда позирует в черных трусиках и свободной рубашке серого цвета. В таком эротическом наряде Александра устроила дикие танцы на балконе. Она ничего не стеснялась и продемонстрировала свои пышные формы. Во время зажигательного танца вокалистка быстро двигала ногами и махала руками.

Ролик был снят на отдыхе, ведь из окна видны пальмы и безграничный океан. В заметке Зарицкая отметила, что настроение танцевать для всех хейтеров. Также она анонсировала премьеру нового трека, которая состоится уже совсем скоро. И отметила, что таким образом празднует очередное творческое достижение.