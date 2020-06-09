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"Настроение: танцевать для хейтеров": Александра Зарицкая станцевала в пикантном образе (Видео)

"Настроение: танцевать для хейтеров": Александра Зарицкая станцевала в пикантном образе (Видео)
07:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Солистка известной украинской группы KAZKA удивила фанатов роликом, который опубликовала в сети.

Солистка знаменитого коллектива KAZKA, Александра Зарицкая, озадачила фолловеров дикими танцами.

Ролик, который который она распространила на странице группы в инстаграме, быстро взбудоражил сеть и вызвал активные обсуждения. За день его посмотрели более 70 тысяч раз.

На видео звезда позирует в черных трусиках и свободной рубашке серого цвета. В таком эротическом наряде Александра устроила дикие танцы на балконе. Она ничего не стеснялась и продемонстрировала свои пышные формы. Во время зажигательного танца вокалистка быстро двигала ногами и махала руками.

 
 
 
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Настрій: танцювати для всіх хейтерів п.с. Скоро прем‘єра нового треку! Ось і святкуємо

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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Ролик был снят на отдыхе, ведь из окна видны пальмы и безграничный океан. В заметке Зарицкая отметила, что настроение танцевать для всех хейтеров. Также она анонсировала премьеру нового трека, которая состоится уже совсем скоро. И отметила, что таким образом празднует очередное творческое достижение.

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Все по теме:

Певица, Группа, Танцы, KAZKA, Александра Зарицкая.
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