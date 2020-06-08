"Кусочек секса": лидер ТНМК поделился неоднозначным снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Олег Михайлюта показал, как нужно проводить эти жаркие деньки.

Один из лидеров группы Танок на майдані Конго (ТНМК) Олег Михайлюта поделился с фолловерами фото того, как проводит время в эти жаркие выходные.

Михайлюта опубликовал снимок, на котором загорает возле водоема, выбранным ракурсом заинтриговав фанов тем, действительно ли он греется на солнышке голышом.

"Вот и лето пришло. А что у вас по карантину?" - подписал свое фото Фагот, добавив хештег️ #partyneverends.

View this post on Instagram A post shared by Oleg My (@fahot) on Jun 8, 2020 at 4:46am PDT

"Загар ровно ляжет", "Кусочек секса", "Русалок соблазняешь?" - комментируют фото лидера ТНМК подписчики.