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"Кусочек секса": лидер ТНМК поделился неоднозначным снимком (Фото)

"Кусочек секса": лидер ТНМК поделился неоднозначным снимком (Фото)
19:40 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Олег Михайлюта показал, как нужно проводить эти жаркие деньки.

Один из лидеров группы Танок на майдані Конго (ТНМК) Олег Михайлюта поделился с фолловерами фото того, как проводит время в эти жаркие выходные.

Михайлюта опубликовал снимок, на котором загорает возле водоема, выбранным ракурсом заинтриговав фанов тем, действительно ли он греется на солнышке голышом.

"Вот и лето пришло. А что у вас по карантину?" - подписал свое фото Фагот, добавив хештег️ #partyneverends.

 
 
 
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Телеведущая Катя Осадчая показала, как провела выходные (Фото)

"Загар ровно ляжет", "Кусочек секса", "Русалок соблазняешь?" - комментируют фото лидера ТНМК подписчики.

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ТНМК, Олег Михайлюта.
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