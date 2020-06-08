"Кусочек секса": лидер ТНМК поделился неоднозначным снимком (Фото)

Один из лидеров группы Танок на майдані Конго (ТНМК) Олег Михайлюта поделился с фолловерами фото того, как проводит время в эти жаркие выходные.
Михайлюта опубликовал снимок, на котором загорает возле водоема, выбранным ракурсом заинтриговав фанов тем, действительно ли он греется на солнышке голышом.
"Вот и лето пришло. А что у вас по карантину?" - подписал свое фото Фагот, добавив хештег️ #partyneverends.
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"Загар ровно ляжет", "Кусочек секса", "Русалок соблазняешь?" - комментируют фото лидера ТНМК подписчики.