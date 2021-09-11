Лампу в поезде "Укрзализныци" прикрепили к потолку пластырем: пассажиры в недоумении

Пассажирам условия выбирать не приходится.

После того как "Укрзализныця" похвасталась обновленными вагонами поездов и электричек, пользователи сети Интернет продолжают постить необычные лайфхаки от проводников для помощи тем поездам, до которых модернизация еще не дошла.

Фото необычного "улучшения" опубликовала на Фейсбуке Дария Мазур.

Жительница Изяслова сообщила, что ее супруг Михаил возвращался со Львова когда заметил, что лампа на потолке прикреплена медицинским пластырем.

Девушка отметила, что при этом лампа работала.

Креатив проявили в поезде №150 "Ворохта-Полтава". Как написала девушка, "у кого-то золотые руки, правда из *опы". "Укрзализницы" уже вышла на связь под постом девушки с уточнением деталей.

Ранее "Телеграф" писал, что порядок и качество вагонов не раз вызывали нарекания пассажиров. Так, известная украинская певица раскритиковала железнодорожного перевозчика за грязь и насекомых в вагонах. Другой медиаперсоне — Алене Омович "Укразализниця" пришлась по душе как фон для фото ее ягодиц.