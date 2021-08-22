Укр

"Попала в 80-е": певица TAYANNA раскритиковала "Укрзализныцю"

Автор
А. Барабан
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Автор
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"Попала в 80-е": певица TAYANNA раскритиковала "Укрзализныцю" Новость обновлена 22 августа 2021, 16:13
TAYANNA

Певица TAYANNA показала ужасное состояние поездов УЗ.

Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, которая ранее выпустила совместный трек с Джамалой, пожаловалась на ужасные условия в поездах "Укрзализныци". Видео с купе одного из вагонов артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

TAYANNA со своей командой возвращалась домой после выступления на "Черноморских играх". Зайдя в вагон, певица отметила, что у нее сложилось такое впечатление, что с ее подросткового возраста поезда не изменились.

"Я реально попала в восьмидесятые годы» — прокомментировала Татьяна.

Но больше артистку "поразило" состояние купе, в котором она должна была ехать. Там была "пыль, тараканы, жуки и плесень". Также, певица поинтересовалась, что за странный "люк" был в полу вагона.

Ранее, "Телеграф" писал, что общественный активист Наталья Рыбалко рассказала о возмутительную ситуацию, которая произошла с ней в поезде УЗ.

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