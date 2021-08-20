"Пісня в саме серце": Джамала і TAYANNA презентували спільний трек до Дня незалежності України

Український співачки представили пісню про найкраще місце на Землі.

Українські співачки Джамала та Tayanna в п’ятницю,20 серпня, презентували першу спільну композицію під назвою "Моя Земля" і вже отримали схвальні відгуки шанувальників.

"Моя Земля" — це подарунок Україні і кожному українцю на 30-річчя Незалежності. Це розповідь про місця сили і музичну подорож від краю і до краю нашої неймовірної красивою країни. Це наше ніжне зізнання в коханні", — написала Джамала в день прем’єри в Інстаграмі.

Пісня розміщена на всіх музичних майданчиках.

Прем’єра кліпу запланована на День незалежності України 24 серпня.

У свою чергу TAYANNA (Тетяна Решетняк) розповіла в соцмережі, що це її перший дует у творчій кар’єрі, який подарував захоплюючий і надихаючий досвід.

Шанувальники артисток оцінили їх спільний трек і зробили багато компліментів спільній музичній роботі.

Нагадаємо, що співачка Джамала стала першою учасницею нового сезону проекту "Танці з зірками".