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"Пісня в саме серце": Джамала і TAYANNA презентували спільний трек до Дня незалежності України

Автор
Т. Кармазіна
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"Пісня в саме серце": Джамала і TAYANNA презентували спільний трек до Дня незалежності України Новина оновлена 20 серпня 2021, 16:30
TAYANNA і Джамала

Український співачки представили пісню про найкраще місце на Землі.

Українські співачки Джамала та Tayanna в п’ятницю,20 серпня, презентували першу спільну композицію під назвою "Моя Земля" і вже отримали схвальні відгуки шанувальників.

"Моя Земля" — це подарунок Україні і кожному українцю на 30-річчя Незалежності. Це розповідь про місця сили і музичну подорож від краю і до краю нашої неймовірної красивою країни. Це наше ніжне зізнання в коханні", — написала Джамала в день прем’єри в Інстаграмі.

Пісня розміщена на всіх музичних майданчиках.

Прем’єра кліпу запланована на День незалежності України 24 серпня.

У свою чергу TAYANNA (Тетяна Решетняк) розповіла в соцмережі, що це її перший дует у творчій кар’єрі, який подарував захоплюючий і надихаючий досвід.

Шанувальники артисток оцінили їх спільний трек і зробили багато компліментів спільній музичній роботі.

Нагадаємо, що співачка Джамала стала першою учасницею нового сезону проекту "Танці з зірками".

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