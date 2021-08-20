"Песня в самое сердце": Джамала и TAYANNA презентовали совместный трек ко Дню независимости Украины

Украинский певицы представили песню о лучшем месте на Земле.

Украинские певицы Джамала и Tayanna в пятницу, 20 августа, презентовали первую совместную композицию под названием "Моя Земля" и уже получили хвалебные отзывы поклонников.

"Моя Земля" — это подарок Украине и каждому украинцу на 30-летие Независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви", — написала Джамала в день премьеры в Инстаграме.

Песня размещена на всех музыкальных площадках.

Премьера клипа запланирована на День независимости Украины 24 августа.

В свою очередь TAYANNA (Татьяна Решетняк) рассказала в соцсети, что это ее первый дуэт в творческой карьере, который подарил захватывающий и вдохновляющий опыт.

Поклонники артисток оценили их совместный трек и сделали много комплиментов совместной музыкальной работе.

Напомним, что певица Джамала стала первой участницей нового сезона проекта "Танці з зірками".