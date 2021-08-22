"Попала в 80-ті": співачка TAYANNA розкритикувала "Укрзалізницю"

Співачка TAYANNA показала жахливий стан потягів УЗ.

Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, яка раніше випустила спільний трек з Джамалою, поскаржилась на жахливі умови в потягах "Укрзалізниці". Відео з купе одного з вагонів артистка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

TAYANNA зі своєю командою поверталась додому після виступу на "Чорноморських іграх". Зайшовши до вагона, співачка відмітила, що в неї склалось таке враження, що з її підліткового віку потяги не змінились.

"Я реально потрапила в 80-і роки" — прокоментувала Тетяна.

Та більше артистку "вразив" стан купе, в якому вона мала їхати. Там була "пилюка, таргани, жуки й цвіль". Також, співачка поцікавилась, що за дивний "люк" був у підлозі вагона.

Раніше, "Телеграф" писав, що громадський активіст Наталія Рибалко розповіла про обурливу ситуацію, яка сталась з нею в поїзді УЗ.