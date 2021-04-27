"Укрзалізниця" завжди буде збитковою ": пасажир розповіла про обурливою ситуації в поїздах

В українських потягах процвітає корупція на місцях та невідповідність санітарним нормам. Заробляють на цьому часто і звичайні провідники.

Про це на своїй сторінці в facebook написала громадський активіст Наталія Рибалко.

Дівчина проводжала маму на поїзд №276 Київ-Шостка За її словами в мобільному додатку "Укрзалізниця" було вказано, що в складі потягу половина місць в купе свобода. За фактом вони всі виявилися зайняті. При цьому, провідниця на пероні запускала в вагон всіх, не питаючи квитків.

"І люди, схоже, їдуть не перший раз! Тому що чітко знають, що всіх візьмуть! "Укрзалізниця" завжди буде збитковою, якщо місця будуть продаватися не через касу, а в кишеню керівникам!", - обурюється Наталя.

Також вона розповіла, що ніхто не контролює масковий режим в період карантину. Навіть самі провідники на пероні Київського вокзалу (Йдеться про залізничну станцію "Дарниця") знаходяться без масок.

Нагадаємо, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен самостійно помив вікно в купе потяга "Укрзалізниці", на якому їхав.