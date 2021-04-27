Скачать
Вівторок, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)
В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)
Великдень-2021: чи будуть посилювати карантин і в яких містах
Великдень-2021: чи будуть посилювати карантин і в яких містах
Бойовики випустили 16 мін по домівках мирних жителів: фото нової масштабної атаки в Водяному
Бойовики випустили 16 мін по домівках мирних жителів: фото нової масштабної атаки в Водяному
Путін терміново збирає резервістів на військові збори: що про це відомо
Путін терміново збирає резервістів на військові збори: що про це відомо

"Укрзалізниця" завжди буде збитковою ": пасажир розповіла про обурливою ситуації в поїздах

"Укрзалізниця" завжди буде збитковою ": пасажир розповіла про обурливою ситуації в поїздах
Оновлено 11:20 Сьогодні Телеграф

В українських потягах процвітає корупція на місцях та невідповідність санітарним нормам. Заробляють на цьому часто і звичайні провідники.

Про це на своїй сторінці в facebook написала громадський активіст Наталія Рибалко.

Дівчина проводжала маму на поїзд №276 Київ-Шостка За її словами в мобільному додатку "Укрзалізниця" було вказано, що в складі потягу половина місць в купе свобода. За фактом вони всі виявилися зайняті. При цьому, провідниця на пероні запускала в вагон всіх, не питаючи квитків.

пост

"І люди, схоже, їдуть не перший раз! Тому що чітко знають, що всіх візьмуть! "Укрзалізниця" завжди буде збитковою, якщо місця будуть продаватися не через касу, а в кишеню керівникам!", - обурюється Наталя.

"Пасажири на залізниці завжди вважалися г * вном", - блогер Рудоманов про роботу в УЗ, профспілках і зарплатах провідників

Також вона розповіла, що ніхто не контролює масковий режим в період карантину. Навіть самі провідники на пероні Київського вокзалу (Йдеться про залізничну станцію "Дарниця") знаходяться без масок.

Нагадаємо, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен самостійно помив вікно в купе потяга "Укрзалізниці", на якому їхав.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

Все по темі:

Укрзалізниця, Залізна дорога, Квитки, провідники.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Кулеби відповіли на висилку співробітника посольства з Москви
02 В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)
03 В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня
04 "Укрзалізниця" завжди буде збитковою ": пасажир розповіла про обурливою ситуації в поїздах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися з ним
Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися з ним
Будівництво &quot;Північного потоку-2&quot; раптово зупинилося: названі можливі причини
Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинилося: названі можливі причини
У Кулеби відповіли на висилку співробітника посольства з Москви
У Кулеби відповіли на висилку співробітника посольства з Москви
В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня
В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся