Кришки по 10 тисяч гривень, кнопки змиву - по 8 тисяч: "Укрзалізниця" закуповує деталі для туалетів у поїздах за космічні суми

Понад 10 мільйонів гривень перевізник витратить на унітазні блоки

"Укрзалізниця" уклала тендер на закупівлю запчастин до вакуумних туалетів за космічною ціною у 27,52 мільйона гривень. Вартість деяких простих деталей сягає сотень тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель "Прозорро".

Зазначається, що переможцем тендеру стало ТОВ "Компанія АМБ". За постачання запчастин компанія отримає 27,51 мільйона гривень. Така величезна сума безпосередньо повʼязана з ціною на деякі деталі до унітазів.

Так, звичайне сидіння з кришкою виробника Evac (Німеччина) "Укрзалізниця" закупить майже по 10 тисяч гривень, а кнопка змиву для одного унітазу обійдеться майже у 8 тисяч.

Ще більше шокує ціна унітазного блоку, який кріпиться до сидіння. Він коштує 259 900 гривень. "Укрзалізниця" закупить 41 такий унітазний блок загальною вартістю у понад 10,6 млн грн.

Унітазний блок коштує 259 900 гривень за штуку, а заслонка - понад 21 тисячу

Сидіння для унітазу УЗ закупить майже за 8 тисяч гривень

Як повідомляє видання "Наші гроші", у порівнянні з минулими роками, ціни на запчастини для унітазів "Укрзалізниця" суттєво підвищила. І це попри те, що курс долара залишився на тому ж рівні. Так, ще у 2017 році кнопки змиву коштували по 5900 гривень, що на 15% дешевше, ніж зараз.

Додамо, що величезні кошти, які "Укрзалізниця" витрачає на запчастини для поїздів майже зовсім не відображаються на стані пасажирських складів. Пасажири дуже часто скаржаться на жахливі умови у купе — брудну постіль, дірки на матрасах, ковдрах та рушниках, бруд у туалетах.

Крім того, все частішими стають напади на жінок у поїздах "Укрзалізниці". Так, буквально минулого тижня у потязі зі Львова до Києва намагалися зґвалтувати дизайнерку Надію Кушнір. Жінці довелося втікати від неадекватного пасажира до провідника та викликати начальника поїзда.

У той же час, як повідомляв "Телеграф", "Укрзалізниця" невтомно анонсує запуски нових поїздів, показуючи громадянам оновлені вагони та електрички. За всю цю розкіш доведеться віддати 50 мільярдів гривень, проте в "УЗ" запевняють, що модернізація не позначиться на цінах на квитки.