У поїзді намагалися зґвалтувати дизайнерку Надію Кушнір: подробиці

В українських потягах продовжують нападати на жінок.

Через рік після того, як на початку серпня 2020 у поїзді "Маріуполь-Київ" напали на журналістку Анастасію Лугову, постраждала від дій молодика дизайнерка, автор інтренет-коміксу "Гусь" і ілюстратор дитячих книг зі Львова Надія Кушнір.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Кушнір не називає номер поїзда в якому сталася надзвичайна подія, але повідомляє, що це був вагон СВ. Чоловік спочатку розповідав їй про сім’ю, а потім спробував її рукою довести відсутність у себе пупка. На відповідь "ні", продовжив розповідати про те, що у дівчини "них*ра в житті не вийде".

Коли Надія вирішила лягти відпочивати, закрив двері і стягнув з неї ковдру. Намагався розставити ноги і цілувати дівчину. Вона закричала і схопивши особисті речі втекла з купе до провідниці.

Дівчину переселили в купе до іншого чоловіка, який розповідав їй про те, що "п’яним чоловікам потрібен інтим".

Відзначимо, що за словами Кушнір начальник поїзда також прибув на місце НП і її перший сусід по купе сказав, що вона пішла тому що він хропів.

Дівчина розповідає, що вона досі в стресі після пережитого і поки не готова писати заяву в поліцію.

"Я не хочу заяву, я хочу крізь землю провалитися", — написала вона у відповідь на один з коментарів.

Вона зазначила, що була одягнена в широкі штани і худі, а сусіди по вагону чули її крик, але не втручалися, а тільки скаржилися на шум. На момент написання матеріалу "Укрзалізниця" не прореагувала на пост Кушнір.

Раніше "Телеграф" писав, що актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальному харрасменті кілька акторок і журналісток.