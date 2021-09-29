В поезде пытались изнасиловать дизайнера Надежду Кушнир: подробности

В украинских поездах продолжают нападать на женщин.

Спустя год после того как в начале августа 2020 в поезде "Мариуполь-Киев" напали и пытались изнасиловать журналистку Анастасию Луговую, пострадала от действий мужчины дизайнерка, автор интренет-комикса "Гусь" и иллюстратор детских книг со Львова Надежда Кушнир.

Про это она написала на своей странице в Facebook.

ЧП произошло в поезде из Львова в Киев в седьмом вагоне 28 сентября. Мужчина сначала рассказывал ей о семье, а затем попытался ее рукой доказать отсутствие у себя пупка. На ответ "нет", продолжил рассказывать о том, что у девушки "них*ра в жизни не выйдет".

Когда Надежда решила лечь отдыхать, закрыл двери и стащил с нее одеяло. Пытался расставить ноги и целовать девушку. Она закричала и, схватив личные вещи, сбежала из купе к проводнице.

Девушку переселили в купе к другому мужчине, который рассказывал ей о том, что "пьяным мужчинам нужен интим".

Отметим, что по словам Кушнир начальник поезда также прибыл на место ЧП и ее первый сосед по купе сказал, что она ушла потому что он храпел.

Девушка рассказывает, что она до сих пор в стрессе после пережитого и пока не готова писать заявление в полицию.

"Я не хочу заявление, я хочу сквозь землю провалиться",- написала она в ответ на один из комментариев.

Она отметила, что была одета в широкие штаны и худи, а соседи по вагону слышали ее крик, но не вмешивались, а только жаловались на шум. На момент написания материала от имени "Укрзализныци" на пост Кушнир прореагировал председатель коммуникационного отдела Александр Шевченко, проинформировал, что проводник при жалобах на домогательства должен вызывать полицию на ближайшую станцию. Он пообещал ускорить оборудование видеонаблюдением и появление возможности видеть гендер соседа при покупке билета онлайн.

Отметим, первый пост Надежда удалила из-за того, что он привлек внимание медиа, которые вмешались в личное пространство.

Ранее "Телеграф" писал, что после нападения в 2020 году на журналистку Анастасию Луговую обвиняемый по этому делу умер раньше, чем был объявлен окончательный приговор. Также из-за ряда нарушений уволили работников "Укрзализныци" причастных к событиям, среди них проводник и начальник поезда.

Публичное обвинение в изнасиловании получил и известный актер из фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко. Его также обвинили в сексуальном харрасменте несколько актрис и журналисток.