Нападение в поезде: у потерпевшей ухудшилось здоровья, а сотрудников поезда уволят

У женщины, которую избили в поезде Киев-Мариуполь 1 августа, ухудшилось состояние здоровья. В Укрзализныци сообщили, что уволят всю вертикаль сотрудников, виновных в инциденте.

1 августа ранее судимый мужчина в поезде Киев-Мариуполь избил и пытался изнасиловать женщину, которая ехала в купе со своим сыном.

Спустя четыре дня потерпевшая Анастасия Луговая рассказала о состоянии своего здоровья и подробности нападения.

Женщина сообщила, что у нее четвертый день болит голова, обезболивающие помогают ненадолго. Она рассказывает, что ей до сих пор не осмотрели нос, который "трещит от боли". По ее словам, говорить также не может - болит челюсть.

Кроме того, Луговая утверждает, что нападавший маньяк, так как продумал каждую деталь.

"Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, маньяк, которому я надеюсь так легко это не пройдет!

Он осознанно перенес вещи из своего купе до нашего, когда я с сыном скрывалась в проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги, мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал, кто я, как зовут, какого года рождения, гдепрописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!

И потом уже в полиции, после того как он сам предлагал взятки моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет этого делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед!", - написала она в своем Instagram.

В своя очередь, в Укрзализныци сообщили, что уволят всю вертикаль сотрудников, виновных в инциденте.

В частности, уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Отмечается, что они проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.