Не дождался приговора: стало известно о смерти мужчины, который избил телеведущую в поезде

Виталий Рудзько, избивший и еда не изнасиловавший журналистку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев", умер.

Об этом сообщает "Страна", уточняя, что о смерти мужчины стало известно 14 апреля во время очередного заседания, которое перенесли из-за кончины обвиняемого. Как оказалось, мужчина умер 13 апреля. Точная причина его смерти сейчас неизвестна. Предварительно, Рудзько умер от рака мозга.

" Ни свидетельства о смерти, никаких доказательств не получили. Но следователь по базе СИЗО посмотрел - Рудзько действительно числится умершим. Предварительная причина смерти - рак мозга", - рассказала изданию Анастасия Луговая, отметив, что пока подтверждающих документов о смерти нападавшего у нее на руках нет.

Луговая призналась, что после смерти Рудзько, она теперь не боится, что он будет мстить после выхода из мест заключения.

"Этот страх умер вместе с ним", - комментирует Анастасия Луговая.

Как сообщал "Телеграф", ранее Луговая сообщала, что у Рудзько "опухоль в голове", но тогда она назвала медсправки липовыми, поскольку считала, что защита обвиняемого хочет таким образом уменьшить срок "отсидки".