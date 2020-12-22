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Нападение на журналистку в поезде "Киев-Мариуполь" у подозреваемого обнаружилась онкология

Нападение на журналистку в поезде "Киев-Мариуполь" у подозреваемого обнаружилась онкология
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф

Суд оставил под арестом до 19 февраля Виталия Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде "Киев-Мариуполь".

Об этом сама пострадавшая сообщила в Instagram.

"Заседание закончилось, следующее назначено на 17 февраля. Продлили срок ареста нападающему до 19 февраля. Сегодня (22 декабря, - авт.) давала показания суду я, в дальнейшем будет давать показания Рудзько, - рассказала она.

По словам Луговой, адокат подозреваемого предоставил суду непроверенные еще справки о том, что он болен", — рассказала она.

Журналистка уверена, что этим защита пытается уменьшить срок подсудимому до 5 лет.

"На прошлом заседании сестра Виталия Рудзько привезла справку — якобы у него опухоль в голове. Я так понимаю, что они хотят еще меньше срок ему сделать. Все это нужно проверить", — заявила журналистка.

Также Луговая отметила, что во время заседания злоумышленник вел себя агрессивно, называл Луговую "ведьмой" и проклинал.

Как отметила потерпевшая, Рудзько даже не остановило замечание судьи, который пригрозил ему, что выгонит из зала.

При этом, следователям удалось выяснить, что Рудзько на учете по состоянию здоровья нигде не находится. Следующее заседание назначено на 17 фераля.

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Киев, Мариуполь, избиения. поезда.

Автор:

Телеграф
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