Брудні плями та дірки на постелі: "Укрзалізниця" продовжує дивувати умовами перевезення пасажирів (фото)

Окрім дірявої підлоги та прикріпленої пластиром лампи, пасажирам "Укрзалізниці" скаржаться на брудну постіль.

Попри те, що "Укрзалізниця" нещодавно оновила вагони потягів, пасажири продовжують скаржитися на жахливий стан купе та брудні рушники й постіль.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє "Телеграф".

Замурзані, порвані наволочки та простирадла помітили у потязі №91 рейсу "Костянтинівка — Одеса". На фото можна помітити темні брудні плями на постелі і рушниках, а також величезні дірки. Складається враження, що їх ніхто не прав уже кілька років.

В купе "Укрзалізниці" дірява постіль

Плями є по всій постелі

Навряд чи поїздка у такому купе буде для пасажирів комфортною. Таким чином, їм потрібно брати власну чисту постіль, або ж змиритися і відпочивати у бруді.

Замурзані рушники у купе

На постелі у вагонах чорні плями

Недарма в серпні цього року українська співачка TAYANNA розкритикувала в мережі жахливі умови "Укрзалізниці". За її словами, у купе вагона був пил, таргани, жуки, цвіль і дірява підлога.

Нагадуємо, що одна із користувачів Facebook розповіла своїм читачам про те, що у вагоні "Укрзалізниці", яким вона їхала, лампа була прикріплена до стелі медичним пластиром.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українській моделі Олені Омович припали до душі вагони залізниці і вона зробила там відверті фото.

Також ми писали, що незабаром пасажирів "Укрзалізниці" може очікувати підвищення цін на перевезення, адже потяги їздитимуть під керуванням залізниць Німеччини Deutsche Bahn.