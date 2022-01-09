Пассажирам "Укрзализныци" придется платить за распечатку электронных билетов

Обменять электронный билет на бумажный теперь будет можно лишь с доплатой.

"Укрзалізниця" со средины декабря ввела новшество в свою работу. Теперь желание распечатать электронный билет в кассах вокзалов обойдется клиенту в 12 гривен.

На это обратил внимание блогер и журналист Александр Рудоманов.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь надо заплатить 12 гривен?", — написал он.

В "УЗ" информацию об этом подтвердили, но она нигде не отображена.

Рудоманов связывает это с желанием компании уменьшить спрос на услугу, поскольку для путешествия достаточно иметь электронную версию билета или распечатанную в любом другом месте копию.

Сам он считает, что инициатива правильная, поскольку большинство пассажиров продолжают менять электронные билеты на бумажные, даже когда в этом нет никакой необходимости.

Как сообщалось ранее, одна из пассажирок поезда "УЗ" в плацкартном вагоне обнаружила под сиденьем, куда пассажиры обычно кладут свои чемоданы уголь для отопления поезда. Проводница, как оказалось об угле знала, а потому невозмутимо предложила пассажирке пакет для того, чтобы багаж не запачкался.