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Пасажирам "Укрзалізниці" доведеться платити за роздруківку електронних квитків

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вартість послуги оцінили у 12 гривень
Вартість послуги оцінили у 12 гривень

Обміняти електронний квиток на паперовий тепер можна буде лише з доплатою.

"Укрзалізниця" з середини грудня запровадила нововведення у свою роботу. Тепер бажання роздрукувати електронний квиток у касах вокзалів коштуватиме клієнтові 12 гривень.

На це звернув увагу блогер та журналіст Олександр Рудоманов.

"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий у касах "Укрзалізниці" тепер треба заплатити 12 гривень?" — написав він.

В "УЗ" інформацію про це підтвердили, але вона ніде не відображена.

Рудоманов пов’язує це з бажанням компанії зменшити попит на послугу, оскільки для подорожі достатньо мати електронну версію квитка або роздруковану копію в будь-якому іншому місці.

Сам він вважає, що ініціатива правильна, оскільки більшість пасажирів продовжують міняти електронні квитки на паперові, навіть коли в цьому немає потреби.

Як повідомлялося раніше, одна з пасажирок поїзда "УЗ" у плацкартному вагоні виявила під сидінням, куди пасажири зазвичай кладуть свої валізи вугілля для опалення поїзда. Провідниця, як виявилося про вугілля знала, тому незворушно запропонувала пасажирці пакет для того, щоб багаж не забруднився.

Теги:
#Укрзалізниця #Квитки #Олександр Рудоманов
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