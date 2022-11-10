У Довженко-Центрі СБУ проводить обшуки і готує підозру екскерівнику: що відомо

Слідство проводиться в рамках відкритого кримінального провадження

У Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів і де вже нещодавно був скандал, заявили про проведення слідчіх дій і обшуків. До будівлі прийшли представники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

Про це повідомили співробітники Центру на сторінці у Фейсбук. Як зазначається, правоохоронці шукають документи, пов'язані із забудовником. Напередодні Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов до Державного агентства з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ №100 про реорганізацію.

Крім того, відсторонена директорка Довженко-Центру Олена Гончарук у коментарі виданню "УП. Життя" заявила, що відбувається силове захоплення підприємства. Служба Безпеки також вилучила печатку, що не було передбачено ухвалою.

"Зараз в будівлі близько 20 людей з поліції та СБУ. Формальний привід для обшуків – встановлення зв'язків колишнього директора Довженко-Центру Івана Козленка із забудовником. Також поліція цікавилась, де нова виконувачка обов'язків директора. Журналістів не пускають", – повідомила Олена Гончарук.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець також дала коментар виданню. У свою чергу вона зазначила, що співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України проводять обшук у приміщенні Довженко-Центру на підставі ухвали слідчого судді.

"Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають", — пояснила Максимець.

У СБУ цю інформацію підтвердили. Також там додали, що одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Мова може йти про екскерівника підприємства — Івана Козленка, який керував ним з 2016 по 2020 роки.

Раніше Держкіно повідомило про реорганізацію Довженко-Центру і призначило нову директорку — Юлію Каждан, яка не має досвіду управління інституціями культури. На цьому скандал розпалився ще сильніше — нову керівницю команда "Довженко-Центру" не пропустила в будівлю. Вони вимагають від неї стратегію щодо рерганізації підприємства.