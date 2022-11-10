В Довженко-Центре СБУ проводит обыски и готовит подозрение экс-руководителю: что известно

Следствие проводится в рамках открытого уголовного производства

В Довженко-Центре, где расположен крупнейший украинский киноархив и где недавно был скандал, заявили о проведении следственных действий и обысков. В здание пришли представители прокуратуры, полиции и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили сотрудники Центра на странице в Фейсбуке. Как отмечается, правоохранители ищут документы, связанные с застройщиком. Накануне Национальный центр Александра Довженко подал судебный иск в Государственное агентство по кино с требованием признать незаконным и отменить приказ №100 о реорганизации.

Кроме того, отстраненная директор Довженко-Центра Елена Гончарук в комментарии изданию "УП. Жизнь" заявила, что происходит силовой захват предприятия. Служба безопасности также изъяла печать, что не было предусмотрено постановлением.

"Сейчас в здании около 20 человек из полиции и СБУ. Формальный повод для обысков — установление связей бывшего директора Довженко-Центра Ивана Козленко с застройщиком. Также полиция интересовалась, где новая исполняющая обязанности директора. Журналистов не пускают", — сообщила Елена Гончарук.

Представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец также дала комментарий изданию. В свою очередь, она отметила, что сотрудники прокуратуры, полиции и Службы безопасности Украины проводят обыск в помещении Довженко-Центра на основании определения следственного судьи.

"Следственные действия происходят на законных основаниях в рамках уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить в настоящее время, учитывая, что следственные действия продолжаются", — пояснила Максимец.

В СБУ эту информацию подтвердили. Также там добавили, что одному из бывших должностных лиц Центра готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Речь может идти об экс-руководителе предприятия — Иване Козленко, руководившем им с 2016 по 2020 годы.

Ранее Госкино сообщило о реорганизации Довженко-Центра и назначило нового директора — Юлию Каждан, не имеющую опыта управления институтами культуры. На этом скандал разгорелся еще сильнее – новую руководительницу команда "Довженко-Центра" не пропустила в здание. Они требуют от нее стратегии реорганизации предприятия.