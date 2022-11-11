Левочкин, кино и квадратные метры: что происходит вокруг Довженко-Центра

Вот уже вторую неделю столицу и отечественное кино сотрясает скандал, который вовлекает в себя все новых и новых персон

Начало ноября ознаменовалось очередным скандалом, который в этот раз вспыхнул в Довженко-Центре, месте хранения и копирования всех украинских художественных фильмов. Причиной стало назначение нового гендиректора – Юлии Каждан. Как оказалось, последняя не имеет никакого отношения к кино и руководит кинологическим центром для обучения собак "Эрсте Хунд", а также занималась юридической деятельностью и гипнозом.

В итоге, коллектив Довженко-Центра просто отказался допускать на рабочее место их нового начальника.

Но, как пишут в сети, подоплека случившегося на самом деле куда глубже, чем просто назначение на руководящую должность человека без опыта в этой сфере, тем более что человек Юлия Каждан совсем "не случайный".

Левочкин, земля и Довженко

Как утверждает блогер Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook, причина назначения Юлии Каждан директором Довженко-Центра — давняя история, берущая свое начало в 2007 году.

Как утверждает Бондаренко, именно тогда украинский политик с неоднозначной репутацией Сергей Левочкин, смог купить 21,7 тыс. квадратных метров недвижимости Довженко-Центра за 64,7 млн грн. Формальным покупателем было ООО "Нико и К", занимавшееся строительством жилья и планировавшее просто снести купленные здания, чтобы построить на освободившейся земле торговый центр.

Правда в итоге недвижимость была заложена под кредит банку "Клиринговый дом", связываемый с Левочкиным.

Сергей Левочкин

Как утверждало "Следствие инфо", с Сергеем Левочкиным покупатель был также связан через кипрские офшоры. Правда уже в 2008 году с подачи тогдашнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по данному факту были открыты уголовные дела, а сама ООО "Нико и К" ликвидировалась в 2018 году.

Однако история не закончилась. Как утверждает Владимир Бондаренко, существует риск, что уголовное производство по поводу той истории возбудят снова и потому Сергею Левочкину понадобился свой человек в Довженко-Центре. Ею должна была стать Юлия Каждан, чье назначение он якобы продавил через главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Бондаренко, Каждан является членом наблюдательного совета "Компания Киевэнергохолдинга" по квоте фирмы ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD, владеет которой Сергей Суровцев, и чьим человеком она де-факто является. Сам же Суровцев, продолжает блогер, является доверенным лицом Сергея Левочкина.

Более того, по словам Владимира Бондаренко, государственный Довженко-Центр продолжал платить земельный налог (2 гектара в центре) и прочие платежи за частника (сети, канализация и т.п.).

В итоге 10 и 11 ноября в Довженко-Центре продолжаются обыски силами сотрудников СБУ, полиции и прокуратуры, и сотрудники Центра считают, что таким образом Юлию Каждан хотят все-таки посадить в кресло директора.

"Главным фигурантом является как ни странно Иван Козленко (бывший лиректор Довженко-Центра — прим. ред), который послал "лёвочкинских". Также Козленко воевал по поводу Мистецького арсенала с Михаилом Кулиняком — это лёвочкинский министр культуры при януковиче. Напомню, в 2007 году Кулиняк был замминистра культуры, которое выдавало разрешение на продажу недвижимости Довженко-Центра. Думаю, в ходе обысков случайно потеряются документы, которые позволяют обвинить Лёву в махинациях", — утверждает Владимир Бондаренко.

Впрочем, сокрытие следов старых афер, как это считает Владимир Бондаренко, может быть не единственной причиной скандала вокруг Довженко-Центра.

По версии же сотрудников Довженко-Центра, на условиях анонимности рассказавших "Телеграфу" о ситуации, речь идет о попытке отобрать у центра недвижимость для дальнейшей застройки земельного участка.

"После того как мы перестали пускать нового руководителя (Юлию Каждан) к нам пришли правоохранители, якобы для аудита против Ивана Козленко. На деле же еще с 2007 года хотят застроить землю Центра", — говорят сотрудники.

Глава Довженко-Центра Юлия Каждан

По их словам, в истории замешана глава Госкино Марина Кудерук, которую назначили по карте главы ОП Андрея Ермака и не без участия нардепа Павла Сушко — главы подкомитета ВР в сфере кинематографа и рекламы.

Сотрудники Довженко-Центра убеждены, что многие кинематографисты предпочитают не высказываться по поводу скандала, чтобы не терять бюджетное финансирование, которое выделяет Госкино.

Распродажа Довженко-Центра по частям – началась?

Еще до скандала с Юлией Каждан коллектив Довженко-Центра пошел против Госкино, подав на него в суд с требованием признать незаконным и отменить приказ №100 о реорганизации Центра.

При этом в самом Довженко-Центре уверены, что "реорганизация" проводится только с одной целью – отобрать у Центра и приватизировать 2 нежилых здания общей площадью 9064 квадратных метра.

"5 августа издается приказ №100 о реорганизации Довженко-Центра. 6 сентября Госкино дает согласие на приватизацию двух корпусов Довженко-Центра общей площадью около 9 тысяч квадратных метров. Да, это не основной корпус Довженко-Центра. Пока что. О приватизации мы узнали из письма Фонда Госимущества. Конечно, Госкино не доносило нам эту информацию. Также мы не получали предложений, как Центр в дальнейшем будет содержать себя и коллекцию", — так объясняют свои подозрения о грядущей распродаже своего имущества в Довженко-Центре.

Данные 9000 квадратных метров Довженко-Центр сдавал в аренду, а на полученные деньги содержал свои помещения и фонды.

Надо отметить, что официальная причина обысков в Довженко-Центре — установление связей бывшего директора Довженко-Центра Ивана Козленко с застройщиком ООО "Нико и К".