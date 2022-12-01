ООН у Білорусі спонсорує конференцію з психологічних травм: у мережі розгорівся скандал

Захід проходитиме при спонсорстві "Фонду ООН у галузі народонаселення"

Поки на територію Білорусі стягуються війська окупантів, а її самопроголошений лідер лукашенко озвучує путінські ультиматуми, ООН спонсорує міжнародні заходи в республіці.

Як повідомляє відомий блогер та експерт Філіп Духлій білоруська спільнота когнітивно-поведінкової терапії організує в Мінську міжнародну конференцію з метою "підвищення ефективності роботи фахівців, які допомагають людям переживати події, що травмують". Як зазначив Духлій, досить дивним є те, що країна, яка відповідно до визначення ООН є агресором і несе всю повноту відповідальності за події, що травмують, збирається проводити міжнародну конференцію з травми.

"Ще раз. Країна, з території якої здійснюється збройний напад і ракетний обстріл України, внаслідок якого тисячі людей гинуть, отримують фізичні та психологічні травми, проводитиме міжнародну конференцію з травми", — Духлій.

Крім того, примітним є й те, що, за інформацією експерта, захід проходитиме за спонсорства "Фонду ООН у галузі народонаселення".

"У резолюції ООН ES-11/2 прямо написано, що Білорусь бере участь у незаконному застосуванні сили проти України. І чи після цього ви спонсоруєте конференцію в Білорусії щодо роботи з психологічними травмами? Це все одно що у фашистській Італії проводити конференцію з подолання наслідків Голокосту 1942 року", зазначив блогер.

Цей факт викликав скандал у мережі. Багато користувачів вважають, що спонсорування ООН заходів у сучасній Білорусі є неприйнятним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що самопроголошений президент Білорусі лукашенко зробив нові заяви щодо війни в Україні.

Також ми повідомляли про те, що означатиме смерть білоруського міністра закордонних справ Володимира Макея самої Білорусі та її сусідів.