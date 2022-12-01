"Та оголоси вже перемогу": лукашенко видав нові фантазії на тему війни

лукашенко заявив, що Україна посилено намагається втягнути війська держав-членів НАТО у конфлікт

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився новою заявою про війну в Україні. Ще нещодавно він закликав Київ до мирних переговорів, а зараз запевняє, що наша країна нібито намагається втягнути у війну держави-члени НАТО.

Про це диктатор заявив на нараді із силовиками, де обговорювали питання розвитку військово-політичної обстановки навколо республіки. Лукашенко запевняє, що на кордоні дедалі частіше відбуваються провокації, повідомляє інформагентство "БелТА".

"Україна під будь-яким приводом намагається втягнути війська держав-членів НАТО в конфлікт. Все це підтверджується недавніми падіннями ракет на територію Польщі", — сказав лукашенко.

Він також зазначив, що "західні держави продовжують нарощувати військовий потенціал своїх збройних сил" біля Білорусі.

"Поки що нам вдається стримувати ймовірного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі. Проте ми повинні постійно відслідковувати, бачити та не пропустити — ні в якому разі не пропустити — ознаки, які вкажуть на безпосередню підготовку до агресії проти нашої країни", — додав самопроголошений президент РБ.

У соціальних мережах уже встигли відреагувати на нові висловлювання лукашенка. Користувачі мережі запропонували йому "не розмінюватися на дрібниці й відразу оголосити перемогу над НАТО та Україною".

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко оцінив "Телеграфу" можливість нападу на Україну з боку Білорусі.