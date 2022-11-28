"Наступ не виключено": у Прикордонній службі оцінили загрозу з боку Білорусі

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляє, що в Білорусі нібито вбачають загрозу нападу на них з боку України

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною останнім часом. Проте з огляду на тиск, який чинить росія, Україна, як і раніше, не виключає, що з території РБ можуть бути наступальні дії.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Зараз біля кордону ситуація незмінна за останній час. Ті підрозділи Республіки Білорусь, які знаходилися до цього на напрямі кордону з Україною для посилення цієї ділянки, як вони зазначали. Начебто вони бачать загрозу з боку України та Україна може на них напасти. Абсурд: ми минемо кордон, щоб піти в наступ. Треба зрозуміти, що Білорусь зараз максимально намагається перекинути відповідальність на Україну, щоб відвести від себе ту відповідальність, на яку вони вже заробили, підтримуючи дії росії проти нашої країни", — сказав Демченко.

Також речник ДПСУ зазначив, що в Україні не фіксують ні збільшення кількості підрозділів у чисельному складі, ні змін у їхньому характері дій.

"Тобто вони як знаходилися на посиленні, так і залишаються. Вони не маневрують, не намагаються вжити якихось демонстративних дій, щоб ми це відзначали. Але, враховуючи той тиск, який чинить росія, Україна, як і раніше, не виключала того, що з території Білорусі можуть піти, ні зараз не виключає", — відзначив Демченко.

Він також додав, що зараз вся робота, яка проводиться, націлена на те, щоб кожен, хто спробує зайти з того напрямку, розумів: тут на них не чекають.

Нагадаємо, раніше ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про те, за якої умови білоруський диктатор лукашенко може вступити у війну.