Одного з міністрів відправляють у відставку. Майбутнє двох заступників Єрмака під питанням — джерела

Джерела "Телеграфу" анонсували одразу чотири важливі зміни у владі

Міністр енергетики Герман Галущенко скоро втратить свою посаду. Також з високою ймовірністю звільнення очікує на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, котрий на Банковій відповідає за регіональну політику і курує проєкт "Велике будівництво".

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на свої джерела у владних коридорах. За словами співрозмовників, у четвер ввечері очікується нарада щодо кадрових питань за участю президента Володимира Зеленського.

Не виключено, що "на вихід" попросять ще одного заступника Єрмака — куратора силового блоку Олега Татарова, до котрого є запитання не лише в Україні через корупційну справу "Укрбуду" та житла для Нацгвардії, а й у США — за його неправдиві висловлювання щодо Революції Гідності, тісні зв'язки з підсанкційним Андрієм Портновим, антизахідну риторику та атаки на антикорупційну інфраструктуру.

Якщо Тимошенко досі є умовною противагою Єрмаку, то Татаров був заступником з питань формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичного забезпеченням роботи ОПУ і сам мав протидіяти корупції.

"Звільнення міністра Галущенка — питання практично вирішене", — говорять співрозмовники. До роботи його відомства виникає дуже багато запитань. Ще одним кандидатом на звільнення є міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

"Деякі перестановки назрівали давно, і питання може вирішитися вже найближчими днями, — каже співрозмовник видання. — Але якщо по звільненню Галущенка Рада може проголосувати позитивно, то стосовно долі Шкарлета такої певності нема, адже його поки нема ким замінити".

Нагадаємо, за кожним із кандидатів на звільнення тягнеться шлейф скандалів.

Тимошенка вже під час великої війни звинувачували у любові до показної розкоші, чиновник був кілька разів помічений за кермом незадекларованого Porsche Taycan 2021 випуску і до того ж у нього виявився великий заміський будинок, який, щоправда, офіційно знаходиться в оренді.

Чутки про можливу відставку в команді Тимошенка коментують лаконічно: "Все в штатному режимі".

Крім того джерела повідомили про можливість відставки голів Сумської, Запорізької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій, які орієнтуються на Кирила Тимошенка. Не виключають і відставки голови Чернігівщини.

Татарова підозрювали у причетності до фальсифікації експертизи у справі колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася.

Главу Міненерго Галущенка опальний нардеп Гео Лерос називав корупціонером, який завдав державі збитків на 2,4 млрд грн. Також казали про зв'язки Галущенка з російським агентом Андрієм Деркачем, позбавленим українського громадянства і мандата Верховної Ради за підозрою державній зраді.

Федеральний суд США звинуватив Деркача у низці фінансових злочинів. Ще один скандал, в якому фігурував Галущенко, пов'язаний з нібито неправомірно нарахованими йому і ще одному віцепрезиденту "Енергоатому" Хартмуту Якобу квартальних премій.

Призначення міністра освіти Шкарлета у Раді також супроводжувалося скандалами — у багатьох його наукових працях помітили плагіат, також були запитання до його зв'язків із Партією регіонів. За часів керівництва МОН за участю Шкарлета теж було кілька скандалів. Міністерство планувало реорганізувати директорати, які створили за допомогою Євросоюзу. Україна одержала попередження від ЄС про можливе згортання фінансування реформи освіти з боку Союзу. Після цього Шкарлет змушений був пояснювати свою позицію після ЄС та запевняти про незмінність курсу реформ.