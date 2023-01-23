Украине помогут китайцы и бобры: генерал СБУ рассказал, почему наступление из беларуси пока маловероятно

На стороне нашей страны — геополитика и природа

Несмотря на попытки режима непризнанного президента беларуси лукашенко оказывать психологическое воздействие на Украину путем постоянного проведения там военных учений, наступление войск рф из этой страны пока что не представляется возможным.

Такое мнение в эфире "Суспільного" высказал 22 января генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

В пользу своей точки зрения он привел несколько аргументов.

Прежде всего – это влияние, которые оказывает на режимы рф и беларуси Китай.

Каждый день проходят разговоры министерства иностранных дел беларуси с послом Китая, с дипломатом постоянно консультируются.

По мнению Ягуна, непризнанный президент рб александр лукашенко хочет найти альтернативу российскому диктатору владимиру путину, и Китай в этом свете очень интересен для "агрофюрера". Поднебесная вложила значительные средства в экономику беларуси и до начала вторжения путина в Украину, пыталась по максимуму использовать транзитные возможности этой страны. И, скорее всего, китайцам крайне невыгодно участие рб в очередной путинской авантюре.

"Но беларусь оказалась на одной стороне с рф. Как они собираются из этого выходить, это отдельная история. Но то, что Китай играет свою игру, это однозначно", – убежден генерал.

Кроме того, наступлению россиян из беларуси будет мешать теплая погода. Из-за аномально теплой зимы, бобры начали перекрывать реки – это повлекло за собой разлив воды. В частности, это происходит на некоторых участках западной Украины – в Волынской, Ровненской, Житомирской областях.

"Речь идет о десятках, а иногда и сотнях километров, которые залиты водой. Там не то, что наступать, там пройти невозможно", – отметил Ягун.

Третий важный фактор, который помешает наступлению врага из беларуси – то, что ВСУ после 24 февраля активно готовились к любым сценариям развития военных действий, поэтому в западных областях проводились активные фортификационные работы. К ним приобщались даже местные жители.

Напомним, что в отличие от Ягуна, в Украине есть эксперты, которые склонны считать угрозу нанесения удара с территории беларуси достаточно высокой.