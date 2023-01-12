Беларусь долго избегала санкций ЕС благодаря Украине - журналист

Пока неизвестно, попадет ли РБ в новый список санкционных ограничений

Европейский Союз, ранее анонсировавший усиленную работу над новым пакетом санкций против россии и приспешников страны-агрессора, не вводит ограничения против Беларуси из-за соответствующей просьбы Украины.

Об этом в четверг, 12 января, на своей странице в Twitter сообщил журналист Radio Free Europe, назвав одной из причин, почему РБ не стала одной из стран, которая попала в списки ограничений от ЕС, именно просьбу Украины.

"Одна из причин, по которой Беларусь подверглась санкциям вместе с россией в последних санкционных пакетах, заключается в том, что Украина потребовала не включать туда Минск", — говорится в тексте публикации.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила, что в последние дни Брюссель усиленно работает над очередным пакетом санкций против россии и ее приспешников, среди которых и Беларусь. Принять его планируют уже в начале февраля.

"Мы будем давить на кремль санкциями столько, сколько нужно. Мы распространим санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну россии, таких как Беларусь и Иран", — пояснила она.

Учитывая вышеизложенное, вопрос о том, все ли войдет Беларусь в 10-й пакет санкционных ограничений, остается без ответа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз планирует ввести санкции против Ирана, ведь тот помогает россии, предоставляя ей свои беспилотники, которые в дальнейшем агрессор вовлекает в войну в Украине.