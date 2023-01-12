Білорусь довго уникала санкцій ЄС завдяки Україні - журналіст

Поки достеменно невідомо, чи все ж потрапить РБ до нового списку санкційних обмежень

Європейський Союз, який раніше анонсував посилену роботу над новим пакетом санкцій проти росії та поплічників країни-агресора, не вводить обмеження проти Білорусі через відповідне прохання України.

Про це у четвер, 12 січня, на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Radio Free Europe, назвавши однією з причин, чому РБ не стала однією з країн, яка потрапила до списків обмежень від ЄС, саме прохання України.

"Одна з причин, через яку Білорусь наразилася на санкції разом з росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна зажадала не включати туди Мінськ", — йдеться у тексті публікації.

Варто нагадати, що кількома днями раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн заявила, що останніми днями Брюссель посилено працює над черговим пакетом санкцій проти росії та її поплічників, серед яких і Білорусь. Ухвалити його планують вже на початку лютого.

"Ми тиснутимемо на кремль санкціями стільки, скільки потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військовим шляхом підтримує війну росії, таких як Білорусь та Іран", — пояснила вона.

З огляду на вищевикладене, питання щодо того, чи все увійде Білорусь до 10-го пакету санкційних обмежень, залишається без відповіді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз планує впровадити санкції проти Ірану, адже той допомагає росії, надаючи їй свої безпілотники, які в подальшому агресор залучає до війни в Україні.