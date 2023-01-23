Україні допоможуть китайці та бобри: генерал СБУ розповів, чому наступ з білорусі поки що малоймовірний

На боці нашої країни — геополітика та природа

Незважаючи на спроби режиму невизнаного президента білорусі лукашенка здійснювати психологічний вплив на Україну шляхом постійного проведення там військових навчань, наступ військ рф з цієї країни поки що навряд чи можливий.

Таку думку в ефірі "Суспільного" висловив 22 січня генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун.

На користь своєї точки зору він навів кілька аргументів.

Насамперед – це вплив, який має на режими росії та білорусі Китай.

Щодня відбуваються розмови міністерства закордонних справ білорусі з послом Китаю, з дипломатами постійно консультуються.

На думку Ягуна, невизнаний президент рб олександр лукашенко хоче знайти альтернативу російському диктатору володимиру путіну, і Китай у цьому світі дуже цікавий для "агрофюрера". Піднебесна вклала значні кошти в економіку білорусі і до початку вторгнення путіна в Україну намагалася максимально використовувати транзитні можливості цієї країни. І, швидше за все, китайцям вкрай невигідна участь рб у черговій путінській авантюрі.

"Але білорусь опинилася на одному боці з росією. Як вони збираються з цього виходити, це окрема історія. Але те, що Китай грає свою гру, це однозначно ", — переконаний генерал.

Крім того, наступу росіян з Білорусі заважатиме тепла погода. Через аномально теплу зиму, бобри почали перекривати річки – це спричинило розлив води. Зокрема це відбувається на деяких ділянках західної України – у Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

"Йдеться про десятки, а іноді й сотні кілометрів, які залиті водою. Там не те, що наступати, там пройти неможливо ", — зазначив Ягун.

Третій важливий фактор, який завадить наступу ворога з Білорусі – те, що ЗСУ після 24 лютого активно готувалися до будь-яких сценаріїв розвитку воєнних дій, тож у західних областях проводилися активні фортифікаційні роботи. До них долучалися навіть місцеві жителі.

Нагадаємо, що на відміну від Ягуна, в Україні є експерти, які схильні вважати загрозу завдання удару з території білорусі досить високою.