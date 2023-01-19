Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" рассказал об угрозе нападения из Беларуси и активизации Польши в "выбивании" вооружений для Украины

В четверг, 19 января, Украина переживает 330-й день широкомасштабного российского вторжения. Оккупанты активно атакуют в Донецкой области, а Запад не менее активно наращивает помощь Украине.

Нет сомнений, что вскоре рф попытается пойти вперед достаточно крупными силами. Вопрос лишь – откуда.

Что касается гипотетического наступления со стороны Беларуси – российской армии или смешанных сил, — в ближайшие три-четыре недели это маловероятно.

Простая арифметика. Чтобы такой удар был успешным, необходима группировка не меньше, чем та, что шла с территории Беларуси в Черниговскую и Киевскую области 24 февраля прошлого года. Это не менее 60 тысяч человек.

Сейчас в Беларуси, по данным нашей разведки, находится до 15 тысяч российских военнослужащих. Тамошние полигоны могут вместить до 20 тысяч человек. Переброска необходимых для формирования полноценной группировки еще 40 тысяч – это минимум две недели. А ведь нужно еще пройти слаживание, подвезти ГСМ, решить вопрос с полевыми госпиталями, кучу других хозяйственных моментов. Это еще как минимум неделя.

Эшелоны потоками из рф в Беларусь пока не идут. Пойдут они, тогда и пойдет отсчет этого срока до гипотетического вторжения – три-четыре недели.

С точки зрения возможного участия во вторжении белорусских войск. Даже если будет принято такое решение (вероятность чего на сегодня достаточно мала), это тоже отсчет в районе месяца. Необходимо провести мобилизационные мероприятия, призвав определенное количество человек, подготовить технику.

Соответственно, на протяжении трех-четырех недель вероятность удара с северного направления достаточно невелика.

Информация о том, что россиян перебрасывают в Беларусь в цистернах при температуре около минус 4 градусов – интересная версия, мне она понравилась. Занимательная. Заставляет улыбнуться.

Задача Украины – к моменту, когда российское наступление, откуда бы оно ни началось, выдохнется, иметь потенциал, чтобы нанести свой удар. Именно поэтому актуализировались разговоры в том числе о поставках тяжелого наступательного вооружения.

Украина пытается ускорить процесс. Но нам стоит понимать, что между решением о передаче той или иной техники и ее наличием на территории Украины есть определенный временной промежуток.

Простой пример. Экипаж танков советского образца – три человека, западных – четыре. Это не означает, что в танк просто можно подсадить дополнительного бойца, после чего экипаж сможет работать как единое целое. Речь о переобучении.

То есть при политическом решении, например, о бронетехнике, "энное" количество наших бойцов отправляется на полигоны в Германию, Нидерланды, Британию. И проходят там обучение. Минимум три-четыре недели. Лишь после этого они вместе с техникой возвращаются. Часть выступает в качестве инструкторов для других подразделений ВСУ, если поставки техники идут массово. Либо же, если поставки небольшие, в формате командировок на полигоны за границу едет следующая группа.

Что касается активной позиции поляков в ракурсе поставок тех же танков в Украину. В том числе их подталкивания Германии в данном направлении.

Надо понимать, что для поляков – это более актуальный вопрос безопасности, нежели для немцев. В Польше куда четче понимают, к чему может привести победа россии и коллапс Украины. К тому же Польша претендует на роль регионального лидера, политического в том числе. Отсюда и более активная, жесткая позиция, в том числе по отношению к партнерам, если есть в этом необходимость. Полякам важно продемонстрировать готовность поддерживать Украину, предоставляя необходимую поддержку здесь и сейчас.

Германия занимает более осторожную позицию. На этом фоне Польша сознательно идет на обострение ситуации, чтобы изменить отношение официального Берлина к вопросу поставок вооружения в Украину.

Тут есть и украинский трек, и трек польской дипломатии – может ли Польша навязать свою волю Германии.