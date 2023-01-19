Словно животных: в Беларуси показали, как россия тайно перебрасывает военных (фото)

Враг пытается усилить свое присутствие на белорусской земле, чтобы еще больше отвлекать внимание ВСУ

Россияне могут увеличить количество своих военных в Беларуси, где проходят совместные учения, с помощью отвлекающего маневра. Так, для перебрасывания живой силы в соседнюю страну руководство оккупационной армии способно использовать даже железнодорожные цистерны, предназначенные для перевозки топлива и других жидких веществ.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Ніва", ссылаясь на собственные источники. По имеющейся у журналистов информации, российские генералы надеются таким образом обмануть как спутниковое, так и визуальное наблюдение за перевозками из рф в Беларусь.

В таких случаях россияне могут использовать обычные железные цистерны, не имеющие никаких удобств и не оборудованные даже туалетом. Подобные "вагоны" можно регулярно видеть на железной дороге, когда перевозят бензин, дизель, масло и т.д. Оккупанты же предпочитают транспортировку живой силы.

Приблизительно в таких вагонах россияне могут опрокидывать своих солдат

Переправляют ли таким способом в Беларусь еще оружие и боеприпасы, местным журналистам неизвестно. Однако уже имеющиеся факты обманных маневров со стороны армии рф могут свидетельствовать о том, что на самом деле русских солдат в РБ куда больше, чем сообщается официально.

Отметим, что по последним разведданным Украины на белорусской земле может находиться до 11 тысяч захватчиков. Количество военных не является постоянным, ведь там регулярно происходят ротации.

"Телеграф" также рассказывал, какая численность должна быть у группировки россиян, чтобы их вероятная попытка повторно атаковать Киев с юга Беларуси стала успешной.