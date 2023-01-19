Идут жестокие бои: американская разведка рассказала про ситуацию в Соледаре и Бахмуте

Оккупанты прокладывают себе дорогу массовыми жертвами

Пока российские оккупанты заявляют о своих успехах в районе Соледара и Бахмута, американская разведка отмечает, что враг не имеет полного контроля над этими населёнными пунктами. Идут серьезные бои.

Об этом рассказал представитель советы национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сославшись на данные разведки за утро среды (ред. — в Вашингтоне и Киеве разница во времени весьма существенна: когда в Украине 7 утра — в этой части США только полночь на 19 января). По его словам территория остается спорной в районе Соледара — на этом направлении бои наиболее жестокие. Враг действительно смог развить продвижение, но платит за него высокую цену.

Чтобы продвигаться, россияне фактически закидали украинские позиции телами. Усилия по наступления, по данным Кирби, под руководством главы вагнеровцев евгения пригожина, а российские военные осуществляют поддержку. Это сохраняет напряжённость между пригожиным и российским руководством, ведь он хочет чтобы его считали более незаменимым чем традиционную армию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что согласно картам боевых действий — враг атакует с разных сторон от Соледара и активно пытается прорваться в Бахмут. Соледар, несмотря на все заявления вагнеровцев и российских источников продолжает фигурировать в сводках Генштаба ВСУ как место отбитой атаки.