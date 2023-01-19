Враг накапливает силы на Запорожском направлении: свежие карты боев в Украине

Враг пытается продвинуться на Луганщине и Донетчине

Российские оккупанты продолжают попытки вернуть утраченные позиции у Кременной. Они также хотят захватить Донецкую область полностью — продолжается наступательная операция в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки, западнее Донецка.

Как отмечает институт изучения войны, продвижение россии в районе Соледара продолжает вызывать "перетягивание каната" между вагнеровцами и Минобороны рф в информационном поле. На юге россияне концентрируют силы в Запорожской области, вероятно, их назначение оборона или наступательные действия. Также на юге используется всё больше зажигательных боеприпасов для нанесения ударов врагом.

По данным Генштаба ВСУ атаку противника удалось отбить в районе населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

В районе Кременной враг продолжает контратаковать. Оккупанты могли продвинуться к югу от Площанки. Россияне продолжают перебрасывать резерв и военную технику на Луганщину, в частности — в район Северодонецка. Их перебрасывают через реку Красна, которая течет через Кременную, вероятно, готовясь к обороне.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области оккупанты продолжают атаки в районе Соледара — они пытались продвигаться на северо-восток и север. Бои с врагом также шли к северо-западу и юго-западу. Продвижение в районе Соледара вызывает в россии конкуренцию за признание — Минобороны рф пытается преуменьшить роль вагнеровцев.

В районе Бахмута враг продолжил наступление — город и окрестности под атакой. На Авдеевском направлении также продолжаются кровопролитные бои. Украинские военные отражают атаки в районе Водяного, Марьинки, Победы.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне накапливаются в Запорожской области, вероятно, в ожидании масштабных оборонительных или наступательных действий. Враг вел неустановленные наступательные действия в районе Гуляйполя и Орехова. На южном направлении, в том числе и на Херсонщине, усилили обстрелы. Враг все чаще использует зажигательные боеприпасы. В ISW считают, что это связано с нехваткой артиллерийских снарядов.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что США продолжают помогать Украине и анонсировали новый пакет помощи — про него должны рассказать к концу недели. Продолжается также дискуссия по танкам для Украины — немецкий канцлер выдвинул интересное условие.