Война — день 330: оккупанты готовят новое наступление, а Запад наращивает поддержку Украины

оперативно о главном 19 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 330 дней. Противник продолжает проводить контратаки на направлении Кременной, а также могут готовить новое наступление в Луганской области. Эксперты в то же время подчеркивают, что пока говорить о наступлении решающей стадии войны пока рано и более реальные оценки можно будет дать после весны или даже лета этого года. Вместе с тем страны Запада наращивают военную поддержку Украины, передавая более смертоносные образцы оружия, которое должно помочь одержать победу.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В США отмечают, что не видели никаких признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины

00:00 США предоставит Украине $125 млн на восстановление энергетической сети после российских ударов

С данными за 16 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 327: Украина восстанавливается после ракетного удара, а оккупанты наступают на Донбассе

О происходившем 17 января читайте в материале: Война — день 328: оккупанты готовят новое наступление на востоке и обстреливают мирные города.

Информация за 18 января доступна в сводке: Война — день 329: оккупанты готовят новый ракетный удар и наступают на Донбассе.