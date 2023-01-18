Оккупанты накапливают силы на Луганщине и давят на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Обстрелы позиций украинских воинов и населенных пунктов в прифронтовой зоне продолжается

Российские оккупанты пытаются представить продвижение возле Соледара как важное с оперативной точки зрения, несмотря на его тактическое значение. Враг продолжает контратаки возле Кременной — украинские официальные лица считают, что россияне могут готовиться к наступлению в Луганской области.

Как сказано в отчете Института изучения войны, продолжаются наступательные действия на линии фронта в Донецкой области. На юге россияне продолжают пытаться уйти от украинских ударов и держат оборону.

По данным Генштаба ВСУ атаку врага удалось отбить в районе населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг пытается восстановить позиции в районе Кременной. Оккупанты заявляют о продвижение к северо-западу от города и штурмах на запад от Кременной. Регулярные атаки противник предпринимает на юг от города в районе Белогоровки. Аналитики согласны с тем что россия может пытаться провести решительное наступление в Луганской области. На линию Кременная — Сватово продолжают стягиваться войска.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области продолжаются атаки в районе Соледара. Враг мог продвинуться к северо-востоку от города. Кадры геолокации показывают наличие вагнеровцев к югу от Раздоловки и к северу от Соледара . Оккупанты снова заявили о полном захвате Соледара, уже в третий раз и пытаются выставить оккупацию ещё одного участка украинская земли как максимально выгодную в стратегическом значении. В районе Бахмута продолжается атака врага. По заявлениям россиян бои уже идут на подступах к городу. В районе Авдеевки также продолжаются атаки врага. Бои идут в Водяном, Марьинке. В западной части Донецкой области враг провел ограниченные штурмы.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает прикладывать усилия, чтобы наладить тыловое обеспечение на фоне украинских ударов. Они меняют станции железной дороги, которыми пользуются. Под огнем врага Херсон и западная часть области по Днепру. Обстрелы ведутся также в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской области.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разрушенные украинские города россияне решили использовать как туристический объект. Так, в Мариуполь приезжают фотографироваться возле разрушенных домов. Еще одним городом-призраком может стать Соледар, в котором почти не осталось зданий. Оперативного преимущества врагу он не принесет, но там погибнут многие оккупанты.