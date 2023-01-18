Оккупанты накапливают силы на Луганщине и давят на Донбассе: свежие карты боев в Украине
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Обстрелы позиций украинских воинов и населенных пунктов в прифронтовой зоне продолжается
Российские оккупанты пытаются представить продвижение возле Соледара как важное с оперативной точки зрения, несмотря на его тактическое значение. Враг продолжает контратаки возле Кременной — украинские официальные лица считают, что россияне могут готовиться к наступлению в Луганской области.
Как сказано в отчете Института изучения войны, продолжаются наступательные действия на линии фронта в Донецкой области. На юге россияне продолжают пытаться уйти от украинских ударов и держат оборону.
По данным Генштаба ВСУ атаку врага удалось отбить в районе населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.
Восток Украины
Враг пытается восстановить позиции в районе Кременной. Оккупанты заявляют о продвижение к северо-западу от города и штурмах на запад от Кременной. Регулярные атаки противник предпринимает на юг от города в районе Белогоровки. Аналитики согласны с тем что россия может пытаться провести решительное наступление в Луганской области. На линию Кременная — Сватово продолжают стягиваться войска.
В Донецкой области продолжаются атаки в районе Соледара. Враг мог продвинуться к северо-востоку от города. Кадры геолокации показывают наличие вагнеровцев к югу от Раздоловки и к северу от Соледара . Оккупанты снова заявили о полном захвате Соледара, уже в третий раз и пытаются выставить оккупацию ещё одного участка украинская земли как максимально выгодную в стратегическом значении. В районе Бахмута продолжается атака врага. По заявлениям россиян бои уже идут на подступах к городу. В районе Авдеевки также продолжаются атаки врага. Бои идут в Водяном, Марьинке. В западной части Донецкой области враг провел ограниченные штурмы.
Юг Украины
Враг продолжает прикладывать усилия, чтобы наладить тыловое обеспечение на фоне украинских ударов. Они меняют станции железной дороги, которыми пользуются. Под огнем врага Херсон и западная часть области по Днепру. Обстрелы ведутся также в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской области.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что разрушенные украинские города россияне решили использовать как туристический объект. Так, в Мариуполь приезжают фотографироваться возле разрушенных домов. Еще одним городом-призраком может стать Соледар, в котором почти не осталось зданий. Оперативного преимущества врагу он не принесет, но там погибнут многие оккупанты.