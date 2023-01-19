Помощь с севера: две страны ЕС дают Украине важное вооружение

Украина вскоре получит большое количество необходимого ей оружия от своих союзников

Украина получит новую партию военной помощи от Швеции и Эстонии. На вооружение украинских военных прибудут САУ Archer, 50 БМП и противотанковое оружие от первой страны, а также гаубицы, противотанковые гранатометы Carl Gustav, тысячи снарядов и грузовики для перевозки боеприпасов — от второй.

Так, премьер Ульф Кристеррсон заявил о намерении Швеции передать Украине артустановки Archer, противотанковые ракеты NLAW и 50 БМП Stridsfordon 90. Об этом сообщает издание SVT.

Это будет уже десятый по счету пакет военной помощи, который Украина получит от своего союзника — Швеции. Он поделен на три части, но для передачи нашим защитникам САУ Archer нужна определенная подготовка. На данный момент остается не известным, сколько САУ будет передано нашей стране.

Уже в течение нескольких месяцев на вооружение ВСУ поступят 50 боевых машин Stridsfordon 90. Кроме того, Швеция поможет Украине противотанковыми комплексами NLAW. Последние имеют хорошую способность выводить вражеские танки из строя.

В пакет военной помощи также войдут гранатометы, противотанковые пушки, автоматическое оружие и оборудование для разминирования. Общая стоимость данного пакета составляет примерно 4,3 млрд шведских крон. И это без учета САУ Archer.

В то же время в Эстонии объявили о передаче Украине большого количества вооружения. Украинские воины получат десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, более 100 противотанковых гранатометов Carl Gustav, а также грузовики для перевозки боеприпасов. Общая стоимость пакета военной помощи составит 113 млн евро.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Киев запросил у Эстонии конкретно это вооружение для своих военных.

"Эстонцы знают на болезненном опыте собственной истории, что случается, когда зло побеждает и большое государство проглатывает малые. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", – отметила Кая Каллас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 января президент Польши Анджей Дуда встретился с Владимиром Зеленским во Львове. Он заявил, что Польша передаст Украине немецкие тяжёлые танки Leopard.