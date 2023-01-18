Украина будет в НАТО, а единственный путь миру - оружие: генсек Альянса однозначно высказался о развязанной путиным войне

Чтобы закончить войну, Украине нужно больше современного оружия

Чтобы остановить российскую агрессию, есть только одни путь, уверен Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Заставить россию пойти на переговоры можно только в том случае, если убедить путина в проигрыше на поле боя.

Йенс Столтенберг рассказал, что для этого Украине нужно больше современного и дальнобойного оружия. Чем быстрее ВСУ победят россию, тем быстрее Украина станет членом Альянса.

По его словам, НАТО продолжает придерживаться своей позиции касательно предоставления Украине членства в Альянсе. Но для этого нужно помочь нашей стране выиграть войну.

"Позиция НАТО остается неизменной: Украина станет членом Альянса. Основной фокус сейчас — поддерживать Украину, удостовериться, что Украина выиграет войну", — сказал Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду.

Крайне важно не допустить того, чтобы путин выиграл войну. А мирные переговоры с россией возможны только в том случае, когда у Украины будет достаточно оружия. По словам Столтенберга, оружие — это путь к миру.

"Если мы хотим мирных переговоров для решения войны в Украине, мы должны предоставить военную поддержку Украине. Это единственный путь. Оружие — путь к миру. Это может звучать парадоксально, но единственный способ провести переговоры — это убедить путина, что он не выиграет на поле боя, что он должен сесть и договориться", — заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что никому не известно, как именно закончится война. Но скорее всего, завершиться она именно за столом переговоров. Но для этого Украине нужна военная поддержка, чтобы говорить с оккупантами с позиции силы.

Кроме того, в НАТО обеспокоены мобилизацией в россии. Генсек подчеркнул, что путин "приносит в жертву тысячи российских солдат", а также просит оружие у Ирана. На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины основной акцент будет на том, что Запад должен усиливать свою военную поддержку, чтобы ускорить крах путина.

"Они (россияне) планируют новые наступления. Поэтому, как президент Зеленский сказал: это срочная необходимость, время играет роль. Это борьба за ценности, за демократию. Мы должны доказать, что демократия выигрывает над тиранией и угнетением", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты-бомбы к HIMARS и боевые бронированные машины Stryker. Новый пакет помощи готовятся объявить 20 января.