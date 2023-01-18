Война — день 329: оккупанты готовят новый ракетный удар и наступают на Донбассе

Оперативно о главном 18 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 329 дней. Оккупанты усиливают давление на Бахмут, а также пытаются улучить свое положение на направления Лимана и Купянска, однако украинские защитники стойко держат натиск врага. Однако с каждым новым днем Украина получает все больше военной помощи от союзников и вскоре ВСУ могут получить в свое распоряжение первые танки западного образца. Вместе с тем украинцев призывают не расслабляться, поскольку риски новых ракетных обстрелов остаются очень высокими.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появилась информация об обстреле оккупантами Никопольского района Днепропетровской области

Информация за 15 января доступна в сводке: Война — день 326: враг терпит поражение на фронте и применяет "ракетный террор" против мирных городов.

С данными за 16 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 327: Украина восстанавливается после ракетного удара, а оккупанты наступают на Донбассе

О происходившем 14 января читайте в материале: Война — день 328: оккупанты готовят новое наступление на востоке и обстреливают мирные города.