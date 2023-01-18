Спасти Бундесвер и остановить путина. Чего ожидают от немецкого "ястреба" Бориса Писториуса

Германии нужен эффективный менеджер, который оперативно "разрулит" проблемы армии

Завтра, 19 января, к присяге будет приведен новый министр обороны Борис Писториус. Ему досталось непростое наследство – новому главе минобороны предстоит реорганизовать Бундесвер в не самые лучшие для немецкой армии времена и решить вопрос военной помощи Украине.

При этом назначение Писториуса стало для экспертов сюрпризом. "Он не считался одним из фаворитов среди претендентов на кресло министра обороны Германии после отставки Кристин Ламбрехт", – утверждает Deutche Welle.

Что ожидать Украине от этой "темной лошадки" немецкой политики, разбирался "Телеграф".

Друг канцлера и энергичный политик

Писториусу 62 года, он юрист по образованию, член Социал-демократической партии Германии. С 2006 по 2013 гг был мэром города Оснабрюк (третий по величине город в земле Нижняя Саксония с населением 164 тыс жителей), а последние 10 лет руководил Министерством внутренних дел Нижней Саксонии. В сферу его властных полномочий входила полиция, вопросы безопасности и миграции, борьба с киберпреступностью и спорт.

С канцлером Олафом Шольцем, назначившем его на пост министра обороны, они не только однопартийцы, но еще и друзья. По мнению экспертов, Писториус имеет влияние на канцлера, а тот ему всецело доверяет. Это объясняет назначение на должность главы минобороны госчиновника, не имеющего военного опыта за исключением обязательной срочной службы в Бундесвере с 1980-1981 гг.

И хотя Deutche Welle указывает на то, что в Нижней Саксонии находится один из крупнейших военных тренировочных лагерей Германии, а на посту главы МВД Писториус "уделял большое внимание внутренней безопасности и борьбе с политическим экстремизмом" (как исламским, так и рашистским – в частности, запретил использование символа Z и георгиевской ленты), издание все же признает, что это назначение, в первую очередь – политическое.

"Назначая Писториуса, Шольц нарушил самопровозглашенное им "правило гендерного равенства", пишет Deutche Welle. В общем, Шольц и сам не особо скрывает, что ему нужен на этом посту, в первую очередь, эффективный менеджер.

Канцлер смотрит на нового министра обороны с надеждой

С корабля на бал

Власти признают, что ситуация в вооруженных силах оставляет желать лучшего. Та военная помощь, которую Шольц пообещал Украине, поставила военное ведомство в очень неудобное положение, поскольку обещанного вооружения у Германии, по сути дела, нет.

Как утверждают журналисты Spiegel, обещанные нашей стране бронетранспортеры Marder требуют капитального ремонта, на который просто нет средств. По словам уполномоченной Бундестага по делам вооруженных сил Эвы Хегль, модернизация вооруженных сил, которую необходимо провести в самое ближайшее время, обойдется государству в 300 млн евро. И это первостепенная задача. Теперь Писториусу предстоит "разруливать" все эти проблемы, причем времени у него в обрез.

Сразу же после приведения к присяге новый министр встретится с главой минобороны США Ллойдом Остином, а уже на следующий день примет участие в четвертой встрече министров обороны государств-членов НАТО в формате "Рамштайн", где как раз будет обсуждаться вопрос военной помощи Украине и передачи танков Leopard.

Писториус до и после 24 февраля

До войны Писториус придерживался умеренно пророссийского курса Социал-демократической партии. В частности, до 2022 года состоял в "Группе германо-российской дружбы", а также принял участие в раунде переговоров с путинскими дипломатами в конце 2016 года. Мало того, в 2018 заявил, что антироссийские санкции ничего не немут немецкой экономике, кроме миллиардных ущербов.

"Должна быть возможность пересмотреть санкции. Если вы не достигаете поставленных целей, вы должны спросить себя, правильное ли инструменты вы используете", – так прокомментировал свою позицию Писториус в интервью Süddeutsche Zeitung.

Позднее политику пришлось оправдываться в интервью Bild: "Я не критиковал ни сами санкции, ни их цель. Но, как и многие другие, сомневался в их эффективности. Сегодняшние санкции не идут ни в какое сравнение и, как мы знаем, они работают".

В отличие от Олафа Шольца, с началом вторжения россии в Украину позиция Писториуса резко изменилась. Он жестко осудил действия кремля в первый же день войны, 24 февраля 2022-го, заявив, что "шокирован и ошеломлен".

"Это первая за десятилетие агрессивная война одного государства против другого суверенного государства в Европе", – цитирует его слова издание Ostfriesen Zeitung.

Также Писториус выступил за изъятие активов российских олигархов в пользу Украины и однозначно заявил, что наша страна должна выиграть войну и вернуть себе захваченные россией территории. А после своего назначения новый глава минобороны признал, что Германия участвует в войне против рф. Но только "косвенно", поставляя Украине вооружение. В российской прессе за такие настроения его уже успели прозвать "ястребом".

Танки Leopard II, которые Германия обещала поставить Украине

Такая позиция вселяет надежды, что новый глава минобороны, имеющий влияние на канцлера (хотя слово Шольца в данном случае будет решающим), не только сможет убедить союзников по НАТО передать Украине необходимое вооружение. Но еще и возьмет курс на куда более агрессивную политику против кремля, чем госпожа Ламбрехт.

Напомним, что 16 января предыдущий министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что покидает пост. Свой шаг она объяснила давлением, которое оказывается на Германию в вопросах помощи Украине. В свою очередь, госпожу министра критиковали за нехватку опыта и нерешительность в поддержке Украины.