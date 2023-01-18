Это не решающая фаза войны: эксперт объяснил, почему рано радоваться новостям с фронта

Пока давать четкие прогнозы дальнейшего развития событий на фронте рано

Российско-украинская война сейчас идет на истощение, поэтому говорить о том, что текущая фаза станет решающей, пока рано. Давать более реальные оценки ситуации на фронте можно будет после весенней или летней кампании, к которой готовятся Вооруженные силы Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что сейчас в войне наступила решающая фаза. По мнению эксперта, пока так думать оснований, к сожалению, нет.

"Конечно, у Столтенберга есть больше информации, но относительно того, что война вот-вот закончится, — я не думаю, что это соответствует действительности. Оснований говорить об этом я лично не вижу", — пояснил он.

По словам Жирохова, сейчас украинская армия не проводит наступательных операций, они могут начаться не раньше, чем через несколько месяцев. То есть, не раньше весны, а то и летом 2023 года. Именно эта кампания в дальнейшем покажет, как будет дальше развиваться война в Украине.

"Поэтому только по результатам весенней или летней кампании будет понятно, что именно происходит – то ли окончание войны, то ли ее продолжение, то ли переход в другую фазу. Например, война на истощение, что мы видим сейчас", – подчеркнул Жирохов.

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