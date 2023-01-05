Нужен двойной подвиг: что следует сделать ВСУ для превосходства на фронте

Зима на фронте всегда тяжело, но защитникам Украины придется искать дополнительные ресурсы для дальнейшего наступления

Новое украинское наступление, которое запланировано на начало весны 2023 года, лучше перенести на зимние месяцы. Такого мнения придерживается бывший морской пехотинец и офицер американской разведки Элиот Аккерман. По его словам, пока время не находится на стороне Украины, поэтому следует максимально давить на врага, ослабляя и пробивая его оборону.

Об этом эксперт высказался в аналитическом материале для журнала TIME, изучая нынешнюю ситуацию на фронте российско-украинской войны. Аккерман подчеркивает, что ВСУ вполне способны совершить наступление в зимнее время.

Если совершить подобные действия в основном на восточном направлении фронта, это поможет вернуть часть территорий под контроль ВСУ, а также выведет российские силы из равновесия, нанеся чувствительный ущерб.

"Это забрало бы у россиян возможность отдыхать и перегруппировываться в зимние месяцы, — объясняет Аккерман. — Украинцы также истощены, но для достижения успеха им нужно совершить необычный двойной подвиг: начать наступление, одновременно пополняя и переоборудовая собственные силы".

По мнению американца, если украинской армии это удастся, то уже весной у нашей страны будут более выгодные позиции, что позволит как можно быстрее привести войну к окончанию.

Следует отметить, что ВСУ уже имеют определенные успехи, которых удалось добиться в первые дни нового года. В частности, под сине-желтое знамя вернулся один из островов близ Херсона.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие предпосылки для большого наступления ВСУ видит украинский генерал Игорь Романенко.