ВСУ освободили важный остров возле Херсона: что известно

В сети появилось видео, на котором военнослужащий подтвердил освобождение острова

Украинские военные продолжают выбивать оккупантов из территории нашей страны и, вероятно, освободили остров Большой Потемкинский, который находится между правым и левым берегом Днепра возле Херсона.

Информацию об этом обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, а также обнародовал видео, на котором видно бойца ВСУ, заявившего о деоккупации острова.

"ВСУ освободили остров Большой Потёмкинский. Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона", — написал нардеп.

Официальной информации от Генштаба по этому поводу не поступало.

В настоящее время на острове не осталось мирных жителей, поскольку россияне вывезли их на оккупированную часть Херсонщины еще 15 декабря.

Остров попал в оккупацию после начала вторжения, однако в ходе ноябрьского контрнаступления он был возвращен под контроль Украины вместе с Херсоном. Впрочем, уже 9 декабря советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что россияне вновь смогли захватить его.

Как сообщалось ранее, американский генерал Бен Ходжес выразил уверенность, что украинские войска могут освободить Крым к лету 2023 года.