Враг поливает линию фронта огнем и наступает под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Отбиты 11 атак врага за сутки

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину не только по городам в тылу, но и на линии фронта. Наступательные действия враг ведет на Бахмутском направлении.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атаки для улучшения своего тактического положения оккупанты ведут на Купянском, Лиманском (линия Сватово — Кременная) и Авдеевском направлении. Оборону захваченной территории продолжают на границе Донецкой и Запорожской областей.

Атаки врага были отражены как в Луганской, так и в Донецкой области. В Луганской области в окрестностях Стельмаховки и Белогоровки, а в Донецком нападении врага подверглись Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка.

Восток Украины

Враг атаковал к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Оккупанты продолжают попытки вернуть ранее утраченные позиции. На Купянском и Лиманском направлениях продолжаются обстрелы. На Купянском направлении обстреляли окрестности более 15 населенных пунктов в Харьковской (Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка, Котляровка) и Луганской области (Новоселевское и Мясожаровка). На Лиманском направлении под огнем Луганщина (Новогоровка, Площадка, Невское, Червонопоповка) и Донбасса (Терны, Диброва).

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области российские оккупанты атаковали в окрестностях Бахмута, Авдеевки. Обстрелы на Бахмутском направлении также затронули более 15 населённых пунктов. Среди них собственно Бахмут, Берестово, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и другие. Продолжаются обстрелы на Авдеевском направлении (Водяное, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка) и Новопавловском (Нескучное, Большая Новоселка, Угледар, Времивка).

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Херсонской области враг перегруппировывается, ведет оборону и обстреливает позиции. Под огнем оккупантов также и освобождена часть территории, в частности Херсон. Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов. Подтверждено 31 декабря на оккупированной территории Запорожской области огневое поражение возле нескольких населенных пунктов — Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак.

Ранее "Телеграф" сообщал о ликвидации врага в оккупированной Макеевке. Россияне считают количество жертв и ищут виновных. По предварительным оценкам там могли погибнуть сотни мобилизованных.