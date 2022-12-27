Третья операция: генерал рассказал, при каком условии ВСУ пойдут в мощное наступление

Нашим защитникам необходима существенная военная помощь

В ходе полномасштабной войны в Украине Силы обороны завершают второй этап оборонительной операции. Следующий, наступательный этап, может начаться после того, как российские оккупанты потеряют возможность захватывать новые территории нашей страны.

Возможность для наступления у украинских защитников может появиться уже в ближайшее время — до начала февраля. Однако для воплощения этих планов ВСУ необходима существенная военная помощь. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, на сегодняшний день основной задачей украинских воинов является завершение второго этапа стратегической оборонительной операции, а затем совершение перехода к третьему этапу.

"Первая наступательная операция врага и, соответственно, первая оборонительная операция наших Сил обороны была на севере, когда противник пытался осуществить блицкриг, вторая – на востоке и юге нашей страны", – сказал Романенко.

Генерал отметил, что оборонительная операция нашей армии закончится тогда, когда российские войска перейдут в состояние прекращения ведения наступательных действий и перейдут к обороне. В том числе в районе Бахмута и вокруг него, на юге и востоке.

Он также добавил, что украинским военным необходимы резервы для успешного наступления. При этом "окно возможностей" для успеха составляет всего чуть больше месяца.

"Что касается противника, то он может быть готов к новому наступлению в начале феврале, плюс-минус неделя. То есть они могут закончить свою вторую наступательную операцию тем, что перейдут к обороне, а потом будут планировать и проводить третью наступательную операцию, к которой они готовят стратегические силы", – добавил Романенко.

Также генерал считает, что военной помощи союзников недостаточно для успешной деоккупации страны. В целом ежедневные затраты боеприпасов нашей армии составляет примерно 20 тысяч, а помощь нашей стране значительно меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Института современной войны в Вест-Пойнте Лиам Коллинз спрогнозировал, когда ожидать следующего масштабного наступления ВСУ.