Враг рвется вперед на востоке и проводит разведку боем на юге: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта и позиций ВСУ

Российские оккупанты продолжают атаковать в двух регионах — Донецкой и Луганской областях. Продолжаются бои в районе Кременной и Бахмута.

Согласно данным Института изучения войны, враг атакует также на западной окраине Донецка. По информации Генштаба ВСУ, за последние сутки были отражены атаки в районах населенных пунктов Новоселовска и Стельмаховка Луганской области, Дилеевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На юге враг мог сосредоточить силы в Запорожской области, а также проводить операции на Херсонщине. Это небольшая разведка боем, чтобы выйти на правобережную часть Херсонщины.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Россияне пытаются вернуть утраченные позиции к северо-западу от Сватово. Оккупанты заявляют о продвижении. Наступление на линии Сватово — Кременная продолжают также и украинские войска. Атаки врага отражены в районе Кременной. Чтобы пополнить силы, оккупанты стягивают войска с разных точек фронта. Бои продолжаются.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области враг продолжает наступать в районе Бахмута, оккупанты перебрасывают силы в этот район. Бои идут в Опытном, южнее Бахмута — это подтверждено геолокацией. Вагнеровцы могли начать наступление на Соледар. Вдоль западной окраины Донецка враг безуспешно атаковал Красногоровку, Веселое, Водяное и Марьинку, атаки на этом направлении продолжаются несколько дней подряд.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Запорожской области враг скапливает силы, которые могут быть использованы для наступления или демонстрационных операций. На линии фронта россияне закончили строительство укреплений. В Херсонской области враг пытается провести боевые разведоперации, чтобы выйти на правый берег Днепра. Также оккупанты продолжают терять позиции, но конкретные места не названы. Украинские военные продолжают бить по местам скопления оккупантов: в Олешках и Чаплынке нанесли удары по военной технике врага, а в Новобелозерке Васильевского района — по живой силе. Враг потерял погибшими и ранеными до 100 человек, включая сотрудников фсб рф.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты могли поставить себе цель выйти на админграницы Донецкой области к Новому году. Они стягивают силы, под Бахмутом и Кременной идут ожесточенные бои.