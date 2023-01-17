Попытается ли россия захватить еще одну АЭС? Что говорит власть и как готовится Украина встречать оккупантов из Беларуси

В случае нового нападения на северные регионы захватчиков могут уничтожать еще до пересечения украинской границы

Тема угрозы повторного вторжения россии в Украину с севера не теряет своей актуальности, как и постоянного ядерного шантажа со стороны кремля.

"Телеграф" разбирался, насколько серьезны риски, есть ли угроза для атомных станций и чем Украина может ответить оккупантам.

Попробует ли рф все-таки захватить еще одну украинскую АЭС?

Ранее генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун предполагал, что россии критично важно посадить Украину за стол переговоров. Поэтому в случае повторного наступления из Беларуси россияне будут пытаться захватить Ровенскую АЭС. Очевидно, сохраняются риски и для Чернобыльской АЭС в Киевской области, которую оккупанты захватили в феврале 2022 года и контролировали до конца марта.

Впрочем, как сообщал нам в комментарии военный эксперт Олег Жданов, россияне учли свой провал после первой попытки захватить Киев (когда они атаковали столицу из Чернобыля), поэтому наверняка попытаются пересмотреть цели потенциально новой атаки, чтобы попытаться напасть уже на западные регионы Украины. Для того, чтобы перерезать пути поставки оружия для ВСУ с Запада и захватить ключевые объекты инфраструктуры.

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев объяснял "Телеграфу", что кроме Житомирщины и Ровенщины в определенной степени угроза сохраняется даже для Львова.

Что говорит власть

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка была без существенных изменений, наступательных группировок противника вблизи наших границ не обнаружено.

На днях министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что у россии отсутствуют ресурсы для повторного нападения на Украину с территории Беларуси. К тому же, по словам чиновника, движение с севера "займет много времени" .

Руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль также успокаивал, отмечая, что в случае попытки наступления местность превратится для оккупантов в своеобразный Полесский котел и кровавые болота: "В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской обл. — это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси".

В свою очередь, как сообщил "Телеграфу" представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, на данный момент ситуация на границе с Беларусью полностью контролируема.

"Конечно, к этому направлению приковано большое внимание из-за действий как Беларуси, так и россии, происходящих на территории сопредельной страны. Но на данный момент силы Украины не отмечают какой-то ударной группировки, которая была бы сформирована на территории РБ (из российских или присоединенных к ним белорусских подразделений) и которая была бы готова совершить вторжение на украинскую территорию. Однако мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, особенно помня 24 февраля, когда Беларусь так любезно открыла свою границу для российских подразделений, которые вторглись (в том числе в пределах Чернобыльской зоны), и что повлекло захват атомной электростанции. Это было угрозой уже более широкого характера", — говорит Демченко.

По его словам, Украина продолжает укреплять границу как непосредственно по линии государственной границы, "так и в приграничье, в том числе в пределах Чернобыльской зоны".

"В целом же укрепления проходят по всей протяженности границы от Волыни до Черниговщины. Продолжаются мероприятия по укреплению границы непосредственно по линии основных маршрутов, где могла бы пройти военная техника (оккупантов, — Авт.). Речь идет о разного рода заграждениях, противотанковых рвах (завалах), чтобы сделать невозможным движение военной техники через нашу границу. Конечно, это и минирование, осуществляемое военными ВСУ, наиболее угрожающих направлений", — объясняет он, добавляя, что готовятся также технические средства для Сил обороны, чтобы вести полномасштабные боевые действия в случае попытки вторжения из РБ.

В эфире "Единых новостей" спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в контексте угроз из Беларуси и учений, начавшихся там накануне, отметил следующее: "Мы внимательно следим за всеми аэродромами, которые использует противник на территории Беларуси. Все они под пристальным контролем нашей радиолокационной разведки и всех разведок в целом. Нам все известно".

"Если они (россияне, — Авт.) и отважатся на такой дерзкий ход (повторное нападение с севера, — Авт.), то вряд ли смогут даже долететь до границ. Врага встретим достойно", — уточнил он, оценивая потенциальную новую высадку десанта рф в северных областях или в Киеве.

Откуда именно могут оккупанты атаковать из Беларуси и нападать на РАЭС

По оценке Виталия Коваля, сегодня на Ровенщине остаются два потенциальных участка возможного наступления россии со стороны Беларуси: автодороги в районе сел Прикладники и Городище Дубровицкого района.

В эфире телемарафона чиновник сообщил следующее: "Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны".

Тем временем рф накапливает технику на полигоне "Лепельский" (Витебская обл.). Фото: Радио Свобода/Planet Labs

По его мнению, пересечь границу в других местах области для россиян будет невозможно из-за большого количества болот и водных помех. Кроме того, Коваль подтвердил, что Украина постоянно продолжает укреплять границу в регионе.

"Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции — это приоритет, — продолжил он. — Сегодня там работают сводные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад".

Аэродромы в РБ, куда россия перебрасывает свои воздушные силы

Отметим, в ходе ракетных обстрелов Киева 14 января оккупанты применили ракеты из зенитных комплексов С-300 и С-400. Враг не раз использовал их для ударов по Харькову и Николаеву, однако впервые использовал для атаки украинскую столицу.

При этом, как объяснял директор Defense Express Сергей Згурец, использование ЗРК С-300 и более совершенного С-400 представляет серьезную опасность. Тем более, если ракеты будут запускаться из Беларуси. Эксперт уточнил, что в таком случае в зону поражения попадают не только Киев, но и Ровно, Житомир, Луцк, а также Львов.

Радиус поражения С-300 и С-400 из РБ и Брянска.

Таким образом, если вероятность наземного вторжения россии через Беларусь по многим признакам выглядит для оккупантов, как определенное самоубийство, все равно остается фактор ракетного террора.

Но решится ли россия атаковать ракетами объекты РАЭС или ЧАЭС, вопрос остается открытым. Однако, как следует из данных Defense Express, определенные технические возможности у россии для этого есть.

Как сообщалось, ранее создание александром лукашенко совместной военной группировки с россией стало очередным поводом для паники украинцев.

Однако политтехнолог Михаил Шейтельман объяснял, почему вторжение со стороны Беларуси маловероятно.